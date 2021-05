L’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques de Gandia anuncia que des del 21 de maig al 27 de juny la Biblioteca Central amplia el seu horari habitual per a proporcionar una franja extraordinària, que passarà de 9 a 23:30 hores, de dilluns a diumenge, amb l’objectiu d’ajudar a aquelles persones que acudisquen a l’arxiu municipal per a preparar els exàmens que els diferents nivells educatius celebraran de cara a l’estiu.

Per a concretar, el calendari d’exàmens previst tant a la Universitat de València com a la Universitat Politècnica comença el pròxim 25 de maig i finalitza el 2 de juliol. Així mateix, la primera convocatòria de les proves PAU per aquest curs és del 8 al 10 de juny. Per aquesta raó, la Biblioteca Central amplia l’horari fins a les 23 hores tenint en compte el vigent toc de queda.

Per poder dur a terme aquest servei extraordinari, la Biblioteca Central contractarà quatre persones, repartides en dos torns, perquè puguen cobrir l’obertura extraordinària amb un treball individual de 105 hores setmanals.

D’aquesta manera, els torns de treball seran els següents: de dilluns a divendres de 21 a 23:30 hores, dissabtes de 14 a 19 i de 19 a 23:30 hores, i diumenges de 9 a 15 i de 15 a 23:30 hores.