La C. Valenciana acaricia el podio nacional con 7 saforenses

La selección de la Comunitat Valenciana ha estado a punto de subir al podio en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de veteranos de pádel disputado este pasado fin de semana en Pamplona.

El combinado autonómico se ha clasificado en cuarta posición con una amplia representación de jugadores y jugadores de la comarca de la Safor. Hasta siete especialistas saforenses han integrado la selección valenciana: Beatriz González, Virginia Sánchez y Lorena Figueres en féminas y Salva Pons, Guillermo Ponzoda, Jose Luis Oltra y Richi Oltra en hombres.

Las dos selecciones quedaron entre las cuatro mejores de España, aunque no pudieron revalidar la medalla de bronce conseguida en la última edición. A pesar de no poder subir al podio este año, la presencia de 7 jugadores /as en el Nacional demuestra el gran nivel de pádel de la comarca que lleva muchos años aportando integrantes a las selecciones, tanto autonómicas como nacionales.