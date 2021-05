Estructures de guerra a l’Escola Pia?

«Això no és soroll, això és música». Allò que per a molts era una molèstia, el P. Vicent Faus ho definia com una melodia rítmica descompassada i amb tonalitats diferents segons el so de cada picola quan picava la paret del claustre per deixar al descobert, poc a poc, la paret més original del que ell nomenava «vell casalot». Eren les primeres obres de la reforma de l’Escola Pia de Gandia que s’iniciaren als anys 90, i els destinataris d’aquelles paraules eren els alumnes del primer COU del restaurat Batxillerat. Com escriuria més tard a la revista Ruta, publicada pels escolapis, «la Fundació Leandro Calvo ho ha fet possible i de la vella closca inicial ix un edifici jove, farcit d’història i prenyat de futur». Però, tal vegada, cap dels que es dedicaren a llevar la closca es podien imaginar què es descobriria baix d’ella.

El «vell casalot» era com una ceba: a mesura que els arqueòlegs llevaven capes aprofundien en la seua història. Ocult a la vista per les aportacions de terra rica en material orgànic per al jardí que hi havia, l’excavació del pati es desenvolupà en les dos últimes campanyes, quan es coneixien més dades de l’edifici, la planimetria i la cimentació. Els arqueòlegs sabien que les diferents transformacions i obres realitzades tant pels jesuïtes com pels escolapis ocasionaren la desaparició d’antigues estructures i el seu colmatament amb diferents materials. També tenien constància que al segle XVII es construí una cisterna el centre del claustre, lloc on convergien quatre camins que naixien de cadascuna de les ales de l’edifici i que es relacionaven amb una canal apareguda a una de les primeres exploracions del terreny.

El P. Faus, en una de tantes visites a l’obra, els informà que quan plovia s’acumulava aigua a l’extrem nord-est del claustre, prop de l’actual escala d’accés a la UNED, lloc on hi aparegueren unes sèquies i altres estructures hídriques que obligaren a ampliar l’excavació.

El resultat va ser el descobriment d’un corredor d’1,20 metres d’amplària format per dos murs datats als segles XIII-XIV amb accés tant pel nord com pel sud per mitjà d’unes escales i, a quatre metres de profunditat, un paviment decorat amb pedres polides del riu de tamany menut i mitjà. La disposició del mateix conforma una decoració vegetal repetida a trams quadrats d’un tamany d’1,30 metres. En l’actualitat, tot açò queda a la vista baix un corredor de vidre que cobreix el claustre.

Aproximadament a la meitat d’un dels murs, i amb unes mides d’1,50 metres d’alçària i un metre d’amplària, aparegué una obertura per on s’accedeix a una estructura excavada en argila datada en el mateix moment i que interpretaren com a un aljub. A l’expedient de l’obra es determinà que l’excavació del mateix es deixaria per a un altre moment posterior, que a la fi no s’excavà, però es deixà constància d’una breu descripció: en direcció cap a l’avinguda d’Alacant, un primer tram de 4’70 metres amb una volta de taulell i una alçària d’1,70 metres per un metre d’ample, amb quatre escalons molt deteriorats que suposaven continuarien per tota l’estructura. Després, un segon tram de 8 metres sense la volta de taulells però amb un sòcol de morter recobrint un tub ceràmic i a les parets tres nínxols, tot açò destinat probablement per a llum artificial. Al final d’aquest tram, es gira bruscament i els angles del túnel es reforcen amb rajoles.

Per altra banda, el Portal de la Memòria Democràtica de Gandia ha publicat recentment un treball del Centre Excursionista de Gandia realitzat el 1991. La Secció d’Espeleologia tenia com a missió explorar les històries que es contaven sobre túnels subterranis per baix la ciutat i, en realitat, trobaren una gran quantitat de refugis antiaeris i túnels per protegir-se dels bombardejos de la Guerra Civil. En el treball es recull el testimoni de José Català Perelló, confirmat per altres, que afirmava que «per davall de l’entrada a les Escoles Pies i per sota la vorera cap a la carretera d’Alacant, s’estenia un conjunt de cambres subterrànies unides entre elles que s’empraven com a refugi». Recordem que Jesús Gomar relatà a les seues memòries tots els bombardejos patits a Gandia i el Grau i que Antonio Calzado i Bernat Martí han investigat sobre la Guerra Civil a Gandia, de la construcció de refugis, de la presó existent a l’Escola Pia i de com els presoners es dedicaren a construir refugis per la ciutat, tot i que no han trobat constància de què els mateixos presoners treballaren en un d’ells al col·legi.

No obstant això, analitzant el document del Centre Excursionista i les fotografies que hi apareixen, la tipologia de la construcció del túnel de l’Escola Pia és semblant a les que apareixen al document. Tal vegada podria haver-se aprofitat l’aljub o la cisterna existent al claustre per obrir un refugi antiaeri construït durant la Guerra Civil, com succeeix al Palau Ducal, on es construí un túnel per accedir a la cisterna del pati.

La història continua viva, amb dubtes i suposicions, i ara mateix caldria realitzar una anàlisi més profunda i excavar adientment el túnel de l’Escola Pia per saber-ne exactament si hi ha relació amb alguna estructura de la guerra en un edifici que continua sent un edifici jove farcit d’història.