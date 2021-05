Renolt: «Cs ha entrado en una dinámica de autodestrucción»

Pascal Renolt, el concejal de Gandia que acaba de ser expulsado de Ciudadanos (Cs), y al que la dirección del partido le pide que dimita, ha rechazado, a través de un comunicado, las razones esgrimidas para su expulsión. Cs señaló, sin dar más detalles, que Renolt había vulnerado el código ético del partido.

Ante esta situación, el concejal gandiense no solo señala que no dimite y que seguirá «trabajando por Gandia» desde su escaño, sino que carga contra la deriva en la que ha entrado su partido. «No es un secreto que Cs ha entrado en una dinámica de autodestrucción y abandono de sus principios fundacionales», indica Renolt. «El Cs en el que comencé mi militancia era una formación comprometida con valores democráticos, que, tras los sucesos del último año, no reconozco».