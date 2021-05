Smoking Souls, Amparo Sánchez y Toreros Muertos, en Marquesa Concerts

La Casa de Cultura de Gandia reprèn l’activitat musical al juny amb «Marquesa Concerts Volum I» i amb totes les mesures de seguretat anti-Covid. Els grups Smoking Souls, Amparo Sánchez i Toreros Muertos actuaran els dies 12, 19 i 26 de juny, respectivament, amb estils i ritmes musicals molt variats. Els tres presenten nous discos.

L’aforament dels concerts es limitarà a 250 persones que gaudiran dels espectacles assegudes i respectant les mesures de seguretat com l’ús obligatori de mascareta i distància social. El protocol no permet menjar ni beure durant els esdeveniments (excepte aigua). Per al consum s’habilitarà una zona de restauració en la part de darrere del recinte. Des de l’organització es recomana assistir una hora abans de cada concert per a evitar aglomeracions. L’obertura de portes serà a les 19:30 i els concerts seràn a les 20.30 hores.

Dissabte 12 juny serà el torn de Smoking Souls, la banda de Pego composada per Carles Caselles (guitarra i veu), Pau Camps (guitarra), Josep Bolufer Bolu (bateria), Miquel Àlvarez (baix). És una de les bandes referents del rock valencià i de l’escena estatal. Amb el seu últim treball, Translúcid, reflexteixen l’amor, els diners, la corrupció o l’amistat amb un llenguatge compromés.

Dissabte 19 està previst l’espectacle acústic Hermana y cantaora de la fundadora de Amparanoia, Amparo Sánchez, una de les referents femenines del panorama nacional i de la música festiva i combativa, qui, a base de ritmes i melodies de guitarres, ofereix una confluència de veu i ritmes llatins i flamencs, fusionant blues i bolero, rumba i ranxera.

Dissabte 26 arriba a Gandia Toreros Muertos, composada per Pablo Carbonell (veu i guitarrista), Many Moure (baix i cors), Fernando Polaino (guitarra i cors) i Antonio Iglesias (bateria i cors), un grup conegut com un dels últims representants de lal part més punk de la Movida Madrileña.

Les entrades es poden adquirir de manera anticipada per 15 € (12 amb Carnet Jove/pensionista) a la web instanticket.es/culturagandia o de manera presencial a la Casa de la Marquesa.

El cicle d’enguany de Marquesa Concerts ha estat presentat pel regidor delegat de Cultura, Nahuel González, acompanyat del director de la Casa de la Marquesa i responsable de concerts i esdeveniments musicals a Gandia, Eudald González, al Jardí de la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós.