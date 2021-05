las meninas y el banderillero

Me llamo Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Nací en Sevilla y soy pintor de brocha fina. Confieso que me llevé una gran alegría el pasado 18 de julio de 1655 cuando el rey Felipe IV, amante de las obras de arte y otras exquisiteces, me llamó por teléfono para encargarme el retrato de su hija, la infanta Margarita. Debería aparecer acompañada de sus Meninas, llamadas así por tener cara de gatas y ser más putas que las gallinas, según afirma el historiador y sexólogo Brian Smith, del London King’s College, en su obra The mysterious brain of the hens.

Lo primero que hice al llegar a palacio fue sugerirle al rey que tanto su hija como las Meninas posaran desnudas.

-Estáis loco señor Velázquez. ¿Queréis que los inquisidores del Santo Oficio nos lleven a la hoguera?

Al rey no le faltaba razón, porque cuando vi el maravilloso conjunto que formaban la Infanta y sus Meninas magníficamente enjoyadas y ataviadas con aquellos espléndidos trajes de multicolores sedas, tuve la certeza de que mi cuadro sería una de las mejores obras de la pintura española.

Y así fue. El cuadro de las Meninas se hizo famoso en toda Europa y al rey le llegaron infinidad de cartas pidiéndole copias de tan extraordinaria pintura. Pero como el trabajo de los copistas resultaría arduo, tuve una idea luminosa, decidí cambiar la pintura, la paleta y los pinceles por la fotografía y pedí a mi ahijado, Pedrito Laporta, que me buscara la antigua cámara de placas 18×24 de su abuelo.

Había pasado algún tiempo desde que pinté el cuadro y en cuanto llegué al estudio y comencé a situar a los personajes para la foto tuve una extraña premonición al observar que, excepto la princesa Margarita, todos sus acompañantes eran diferentes a los que yo había pintado.

En lugar del enano Nicolasito Pertusato, posaba con gran desparpajo ahora el célebre banderillero Pablito de Galapagar. Y las Meninas eran las podemitas de su cuadrilla torera, de la que también formaba parte la enana acondroplástica Mari Bárbola, que aparece en el cuadro junto al perro Troilo, cedido por el escritor Antonio Gala.

Al observar esta abracadabrante escena a través del cristal esmerilado de la cámara, tuve la sensación de que se estaba tramando algo importante, que sin duda iba a afectar seriamente a la monarquía. Sabía de buena tinta que el banderillero de Galapagar, cuya coleta estaba considerada como el vellocino de oro por sus admiradores, había prometido cortársela cuando llegara la República.

Fue pasando el tiempo y aquella coleta crecía como la cola de un león y cuando, por fin, llegaron las dos Repúblicas, don Manuel Azaña tuvo el honor de cortarle la coleta en directo en Televisión Española diciendo: «No me importa que un político no sepa hablar, lo que me preocupa es que no sepa de lo que habla».