Gandia quiere ser referente en acoger a teletrabajadores

El Ayuntamiento de Gandia ha descubierto un nuevo nicho para atraer turistas que desestacionalicen la playa. Se trata del teletrabajo. Esa realidad impuesta a marchas forzadas y en tiempo récord por la irrupción de la pandemia, permite ya no solo que una persona pueda desarrollar su labor desde su casa, sino que, además, pueda hacerlo desde cualquier rincón del planeta. Y ahí es donde la capital de la comarca de la Safor quiere jugar su baza, la de que el trabajo ya no sea una excusa para no disfrutar del privilegiado entorno que ofrece la ciudad.