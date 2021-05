Son vecinas y vecinos de Tavernes de la Valldigna y no se esconden. Dan la cara porque están orgullosos de quiénes son, de qué sienten y cómo lo sienten. Tienen entre 18 y 60 años y son los protagonistas de un vídeo que ha editado el departamento de Igualdad de este municipio, que dirige la concejala socialista Lara Romero, con motivo del Dia Inernacional contra la LGTBIfobia, que tuvo lugar el pasado lunes, 17 de mayo.

La grabación, que se presentó ese mismo día en el salón de plenos del ayuntamiento y se ha publicado en las redes sociales, recoge, básicamente, los testimonios de vida de estas personas y ofrecen argumentos para demostrar que sigue siendo necesaria la visibilización del colectivo. Pero también da esperanza a quienes tengan dudas sobre afrontar el proceso de reconocerse a través de mensajes optimismtas sobre cómo se sienten una vez superados todos los miedos y prejuicios.

La campaña, cuyo lema es «Sigues tu», cuenta con la colaboración del Consell de Joves de Gandia y del Col·lectiu LGTBI de la Safor (CLGS). El ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna había llevado a cabo iniciativas en defensa de los derechos del colectivo LGTBI como la pintura de un banco pero esta es una de las más ambiciosas, ya que cuenta con los testimonios directos.

«Salía a comprar y me decían cosas como ‘princesa’ y eso me incomodaba, pero no decía nada porque en ese momento me daba vergüenza», cuenta a cámara un joven transexual, que luego remarca que «ahora soy una persona trans abierta, todo el mundo que me conoce sabe que soy trans porque no me escondo», señala.

Hay testimonios tan desgarradores como el de otra joven que, entre lágrimas, señala que «pensaba que estaba haciendo algo mal y no era así, yo estaba sintiendo lo que quería» y luego remarca que «soy como quiero y quien soy, no hace falta esconder nada a nadie».

Otro asunto que se trata en la grabación es el del buylling, algo que uno de los protagonistas asegura que «he sufrido toda mi vida por la homofobia», algo que, narra «me ha llevado a adaptarme a lo más cómodo. Pero por dentro me sentía cohibido, reprimido y no me sentía yo», indicaba.

Otro joven transexual explica que «mi transición ha sido algo muy bonito, que me ha cambiado la vida a mejor, que me ha salvado la vida», señala.

En el vídeo aparece la propia concejala, Lara Romero, junto a su mujer para señalar que «estamos orgullosas más que nunca de ser visibles», mientras que su pareja reconoce que «sentí miedo a la reacción que podía haber en mi entorno familiar y mis amigos».

Los protagonistas, pese a todo lo que han vivido, aprovechan para lanzar un mensaje de optimismo. La propia Romero apunta que «la libertad es básica y el respeto y la tolerancia deben ser los principios por los que nos movemos».

«A partir de ahora ya no voy a tener que fingir, voy a ser como quiero», «somos normales, no somos de ninguna especie diferentes, somos como todos, queremos ser como todos y tenemos derecho a ser como todos», «ser libre no tiene precio, que no te importe que te prejuzguen porque no estás haciendo daño a nadie» o «da igual con quien te acuestes o a quien ames», son otras de las frases que se pueden escuchar.

En el vídeo también aparece el actor valenciano Ferran Gadea, conocido por su personaje de «Tonet» en la serie l’Alqueria Blanca de À punt, que anima «a salir del armario, a contar a vuestros familiares y amigos vuestra orientación porque si os quieren seguro que van estar con vosotros y lo más importante es que seas tu mismo».