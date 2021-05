La Plaça del Llibre s’ha establit amb els anys com un dels esdeveniments principals de la literatura escrita en valencià. Amb edicions a Castelló, València i Alacant, en 2021 arriba també a Gandia. Un punt de trobada imprescindible per als amants de la lectura que omplirà de cultura segura la plaça del Rei Jaume I del 27 al 30 de maig.

L’encontre literari, que compta amb l’imprescindible suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, es va preentar el dimarts passat a la Biblioteca Central de Gandia, i ha comptà amb la presència de Jesús Figuerola, president de la Fundació FULL; Rosa Codoñer, cap de servei del Llibre i Biblioteques de la Generalitat; José Manuel Prieto, regidor de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB); i Teresa Pascual, presidenta al País Valencià de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC).

Durant les quatre jornades de la Plaça del Llibre, els visitants podran descobrir nous títols i gaudir de les més de 40 activitats programades: presentacions de títols, taules rodones, tertúlies, signatures, espectacles infantils o concerts.

Gandia, capital literària

Tal com va explicar Jesús Figuerola, la Plaça del Llibre «és un projecte compartit entre diverses entitats que va nàixer fa nou anys i que ja s’ha consolidat com un gran aparador literari amb l’objectiu de vertebrar el territori valencià mitjançant la producció editorial i literària». Els encontres que integren la Plaça del Llibre, afegix Figuerola, «no són cites aïllades i independents, sinó que formen part d’un mateix univers cultural, d’una mateixa indústria de la paraula escrita».

José Manuel Prieto incidí que la celebració de la Plaça del Llibre a Gandia suposa la consolidació d’aquesta ciutat com a punt de referència del mercat editorial i de la lectura en valencià. «Fa setmanes que hem tornat a la presencialitat i, malgrat que l’any passat no va poder ser, enguany celebrarem la Plaça del Llibre ajustant-nos a les mesures necessàries per tal de garantir una cultura segura», al temps que posava èmfasi en la importància que la programació tinga lloc davant de la Biblioteca Central de la ciutat.

També Teresa Pascual ha remarcat que amb la Plaça del Llibre, Gandia es posa al nivell de Castelló, Alacant i València com a capital literària. «Estic molt contenta que el meu primer acte com a vicepresidenta de l’AELC al País Valencià siga la presentació de la Plaça del Llibre de Gandia. Des de la nostra associació treballem per donar visibilitat i protecció els autors en la nostra llengua», afirmà Pascual. L’AELC, a més, organitza un «micro obert» dissabte 29 de maig on es llegiran textos dels socis.

Rosa Codoñer, per la seua banda, va explicar durante la presentació de la Plaça del Llibre que aquesta activitat s’emmarca en el Pla Valencià del Foment del Llibre i la Lectura i celebrà que siga una iniciativa que s’expandeix cada vegada més. «Amb el suport de les institucions a aquestes iniciatives es busca ajudar i fomentar l’augment de lectors en la nostra llengua, això és molt important», digué Codoñer.

Un festival literari al cor de la ciutat, per a tot el món

Amb més de 40 activitats programades durant les quatre jornades i més d’una quinzena d’editorials participants, la Plaça del Llibre de Gandia oferirà de dijous a diumenge gran varietat d’activitats per a tots els públics. Des de tallers infantils com el d’Espantacriatures a càrrec d’Aitana Carrasco el matí del dissabte, fins a teatre infantil com el InfanTICS o la sessió de contes amb Almudena Francés, ambdues organitzades per l’IMAB.

També hi ha programades presentacions i tertúlies destinades al públic juvenil, com ara la taula redona Llegir en temps de Fortnite, la vesprada de dijous, o la presentació de Trenquesa, de Lameuapau, també organitzat per l’IMAB.

D’entre la programació adulta destaca la diversitat d’activitats i de gèneres presents: presentacions de novel·les com Llibre de morts, de Jordi Colonques (vesprada de divendres), poesia com La cantata de València, de Rafa Xambó (vesprada de dissabte), assaig com Sumar per a governar-nos, de Néstor Novell (matí de dissabte) o La bèstia en què cavalquem, de Ferran Garcia-Oliver. També un club de lectura sobre L’infinit en un jonc, d’Irene Vallejo la vesprada de dijous, un showcooking el matí de dissabte, xarrades, l’homenatge a Llorenç Giménez amb Contes per a tu (vesprada de divendres) i concerts com ara Reversions, de Jonatan Penalba, com a cloenda la vesprada de diumenge.

A més a més, la Plaça del Llibre treballa per tal d’augmentar la seua accessibilitat a totes les persones. Amb la descentralització i les diverses edicions celebrades al llarg de l’any i també amb dues iniciatives noves: una llibreria virtual, amb la qual s’assegura que tot el món puga tindre accés a la compra de llibres en valencià, i la introducció aquest cicle 2021 d’algunes activitats amb interpretació en llengua de signes. D’aquesta manera s’assegura l’accés a la lectura i a l’activitat cultural literària a totes les persones.

La Plaça del Llibre de Gandia és un projecte coordinat i organitzat per la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), l’Ajuntament de Gandia i l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (ALEC), l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) i el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València.

Aquest projecte compta amb el decidit suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

En la Plaça del Llibre de Gandia participaran tres llibreries locals, i durant la presentació els organitzadors van explicar que la primera edició s’havia de celebrar l’any passat i que la crisi sanitària generada per la pandèmia del coronavirus va obligar a suspendre-la.