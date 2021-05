Arrancan los pinchazos en los seis puntos de vacunación de la Safor

Atrás quedan aquellas largas colas de vehículos ante los centros de salud para dar muestras con las que hacerse las pruebas PCR. Ahora, lo raro es, precisamente, ver algún vehículo que se acerca.

No en vano, desde el pasado jueves hasta el domingo no se registró ni un solo positivo, algo que no ocurría desde principios de este mes, cuando ya hubo algunos días en que ni las pruebas PCR ni las de antígenos ofrecían positivos.

Con estos datos, el departamento de salud de Gandia se sitúa en una tasa de incidencia acumulada de 15,24 casos por cada 100.000 habitantes.

Según los datos de la Conselleria de Sanitat, actualmente hay 27 casos activos, un acumulado de 11.455 casos de coronavirus registrados y 280 fallecidos por esta causa desde marzo del 2020 hasta este mes de mayo.

Esa situación, como viene también siendo habitual en las últimas semanas, también se refleja en la presión hospitalaria. Según el último informe del departamento de salud pública de Gandia, actualmente hay dos personas ingresadas, una en planta y otra en el servicio de UCI.

Las dos últimas semanas han sido una prueba de fuego. Tras decaer el cierre perimetral de la Comunitat Valenciana y después de que se decidiera ampliar el aforo en las terrazas de los bares e incrementar el número de personas que se podían reunir, había miedo de que pudiera producirse un repunte.

Por el momento no ha sido así pero las autoridades sanitarias invitan a seguir sin bajar la guardia y a seguir cumpliendo las medidas sanitarias mientras avanza la inmunización y se llega al tan ansiado nivel de rebaño, momento en cual ya podrían abrirse mucho más .

El proceso de vacunación masiva sigue esta semana en la comarca de la Safor al mismo ritmo que viene haciéndolo en el último mes, lo que implica que la inmunización, de momento, sigue marchando muy bien. La novedad, como ya anunció hace unas semanas la Conselleria de Sanitat, es que, a partir de ahora, ya no se centralizarán todos los pinchazos en el Museu Faller de Gandia.

Ayer entraba en funcionamiento el primer punto de vacunación más allá del recinto elegido por Sanitat en la capital de la comarca de la Safor desde que arrancaron los pinchazos del personal docente. En este caso se trata del de Tavernes de la Valldigna. Abría por la tarde pero había convocadas unas pocas personas.

El espacio se encuentra en un local comercial ubicado justo enfrente del centro de Salud. La nave da a dos calles, la plaza del Prado, donde está el ambulatorio y la plaza de España. Tiene dos salidas, que era lo que buscaban los responsables de salud pública y, lo que es mejor, una de ellas está justo enfrente de la entrada de urgencias del ambulatorio, lo que hace que no sea necesario montar un dispositivo médico en el punto de vacunación, ya que en apenas unos segundos un facultativo se puede desplazar al punto de vacunación o viceversa a atender a alguien en caso de que aparezca algún síntoma grave tras el pinchazo.

A partir de hoy ya estarán en funcionamiento la totalidad de los seis puntos de vacunación que habrá en la comarca de la Safor a partir de ahora, contando el propio Museu Faller. El Centre Social Marcel·lí Pérez, la carpa del centro de salud de Oliva, el pabellón polideportivo de Bellreguard y el frontón de Ador empiezan a lo largo del día con la vacunación masiva de los municipios a los que les corresponde a cada uno de ellos. En todos los casos se inoculará la vacuna de Pfizer, como señalaban desde salud pública.

En caso todos se pinchará solo por la tarde, de 15 a 20.30 horas, a excepción de Ador, que empieza por la mañana, mientras que el miércoles ya se inoculará la vacuna tanto en horario de mañana como en el de tarde.

Esta semana están llamadas a vacunarse 8.507 vecinos y vecinas de la comarca de la Safor, unos 400 más que la pasada, cuando finalmente acudió un 83% de los citados, como publicaba Levante-EMV el pasado sábado.

Para hoy, la Conselleria de Sanitat ha llamado a 2.068, mientras que mañana deberían pasar por los diferentes puntos de vacunación 3.731. A estos se suman los 859 de ayer.

Esta es la cifra inicial, ya que los números pueden varias en función de la disponibilidad de viales y organización que el departamento dispone en cada jornada.

Cabe recordar que las dosis sobrantes cada día en los puntos de vacunación se envían a los centros de salud.

En qué pueblo se vacunará cada persona

Al punto de vacunación de Ador acudirán los ciudadanos de esta localidad, Villalonga, Alfauir, Almiserà, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni, Palma de Gandia y Ròtova. En Bellreguard serán los vecinos de Almoines, l’Alqueria de la Comtessa, Beniarjó, Beniflà, Daimús, Guardamar, La Font d’en Carròs, Miramar, Palmera, Piles, Potries y Rafelcofer. Los habitantes de Simat, Benifairó y Tavernes acudirán al de Tavernes, mientras que los de Xeraco, Xeresa, y Grau de Gandia se vacunarán el Grau. Aquellas personas de Gandia adscritas a los centros de salud de Beniopa y Corea y consultorios dependientes (Raval, Benipeixcar y Beniopa), así como los ciudadanos de Benirredrà, Barx y Real de Gandia acudirán a vacunarse al Museu Faller de Gandia.