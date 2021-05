Toda la oposición de Oliva pide a Morell que explique el baile de los jubilados

Projecte Oliva (PRO), Partido Popular y Ciudadanos de Oliva, los tres partidos que integran la oposición en este ayuntamiento, emitieron ayer un comunicado conjunto en el que solicitan al Gobierno local que explique la fiesta y el baile con las asociaciones de jubilados de la ciudad que motivó dos expedientes de denuncia por parte de la Guardia Civil.

En concreto, las tres formaciones políticas de la oposición quieren que la vicealcaldesa Ana Morell, que también es la concejala delegada de Gent Gran, y el de Sanidad, Miguel Monzonís, ambos socialistas, den explicaciones sobre su actuación en las jornadas que se organizaron dentro de la Semana de la Gent Gran.

Como informó este periódico la semana pasada, agentes de la Guardia Civil advertidos por ciudadanos levantaron dos actas, una el jueves 13 de mayo y otra al día siguiente, al detectar que algunas parejas de jubilados habían estado bailando, una actividad prohibida en estos momentos en cumplimiento de las normas anticovid.

Según PRO, PP y Ciudadanos de Oliva, la Guardia Civil incluso advirtió a los concejales Morell y Monzonís de que eso no se podía hacer, pese lo cual volvió a ocurrir al día siguiente. El comunicado indica que, de no darse explicaciones, no descartan la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar este tema.

Ana Morell, por su parte, respondió ayer, en declaraciones a este periódico, que la semana pasada dieron cuenta de las respuestas correspondientes en la reunión de la comisión de Gobernación, donde están los representantes de todas las fuerzas políticas.

La Generalitat tendrá que determinar si, a raíz de las dos actas de la Guardia Civil, impone una sanción al ayuntamiento y, si es así, establecer la cuantía.