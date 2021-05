La Universitat de les Persones Majors a Gandia ha obert el termini d’inscripcions. aquelles persones interessades eninscriure’s podran fer-ho bé de forma telemàtica emplenant un formulari o de forma presencial al Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València.

La Universitat de les persones dels Majors és el programa formatiu per a majors de 50 anys que la Universitat de València imparteix a Gandia des de fa més d’una dècada. Des d’aquest dimarts i fins el 31 de juliol estarà oberta la preinscripció per als alumnes de primer curs. Aquest any es podrà realitzar emplenant un formulari a la web www.uv.es/uvgandia o bé dirigint-se a les oficines del CIG-UV, on podrà formalitzar la inscripció.

Aquest curs 2020/2021 s’ha desenvolupat amb plena normalitat seguint totes les directrius marcades per les autoritats sanitàries. Les classes han tingut un format híbrid: s’han desenvolupat de forma presencial però l’alumnat ha tingut la possibilitat de seguir-les en línia des de casa. Aquesta fórmula es repetirà el curs vinent. Les classes s’iniciaran al mes d’octubre seguint, de nou, totes les recomanacions de les autoritats sanitàries.