L’àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gandia (edifici Tossal 8) va acollir el taller «Aprenent a estimar» el primer dels sis que l’Escola d’Igualtat ha programat entre maig i juny amb l’objectiu de fomentar les relacions sanes de parella i sensibilitzar sobre la prevenció de la violència de gènere.

Sobre aquest taller, al que hi van participar homes i dones, «es van treballar temàtiques relacionades de parella com la independència emocional necessària per a aprendre a estimar de manera lliure; la fisiologia de l’amor que condueix a la conclusió que Cupido no existeix, els mites de l’amor romàntic o l’estil d’inclinació», destaca la responsable del departament, Juana Navarro.

La regidora destaca que es van realitzar qüestionaris sobre aquests temes per a motivar la reflexió i l’aprenentatge. El taller va ser ben acollit per les persones participants, que van intervenir amb opinions i experiències.

La programació de la resta de tallers és la següent: 31 de maig a les 18 hores: Aprenent a superar una ruptura sentimental; 7 de juny a les 18 hores: Aprenent a voler-me; 14 de juny a les 18 hores: Aprenent a cuidar-me; 21 de juny a les 18 hores: Aprenent sobre la violència de gènere i 28 de juny a les 18 hores: Aprenent intel·ligència emocional.

Cal inscriure’s al 96 295 95 28 o enviar un correu a Igualtatidonagandia@gmail.com.