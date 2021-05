cultura. Ahir de matí van començar a Gandia les activitats de la Plaça del Llibre, que fins a diumenge que ve posarà en el centre de l’activitat cultural el llibre i tot el món que l’envolta. Desenes d’activitats estan programades a la plaça del Rei Jaume I, a la Biblioteca Central, situada al mateix lloc, i a altres espais culturals de la ciutat. En la programació figura també el muntatge d’una xicoteta Fira del Llibre muntada al centre de la plaça per tres llibreries de la ciutat que permetran als visitants submergir-se entre títols per a totes les edats, com es pot vore a la imatge presa a mitja vesprada d’ahir. La Plaça del Llibre és una iniciativa de la Fundació pel Llibre i la Cultura (FULL) que compta amb el suport de nombroses institucions i entitats.