Las seis comisiones de Tavernes de la Valldigna han decidido finalmente que este año no habrá fiestas falleras en la localidad. El acuerdo se alcanzó en una reunión que tuvo lugar hace ya unos días pero de la que no se ha informado hasta esta misma mañana por parte de la Federació de Falles de la localidad y del propio ayuntamiento.

De ese modo, el municipio aplaza sus fiestas josefinas para el 2022, aunque en el comunicado emitido por la entidad no se especifica cuándo se celebrarían y se limita a señalar que "juntas y juntos miraremos adelante y desde ya tenemos en el pensamiento el nuevo ejercicio 2021-2022. Fuentes consultadas por Levante-EMV apuntan a que el horizonte está en poder ubicarlas en sus jornadas originales y habituales, es decir, el próximo mes de marzo del 2022.

De ese modo, el municipio vallero sumará dos años seguidos sin fiestas falleras.

Las comisiones justifican la decisión "ante el hecho de no poder celebrar las Fallas tal como las conocemos en nuestra ciudad, unas fallas abiertas y participativas a toda la ciudadanía", señalan en el escrito hecho público esta misma mañana. "La situación económica sufrida a causa de la pandemia y no puder celebrar ningún acto desde el pasado 10 de marzo de 2020, ha propiciado también esta decisión, que viene tomada por los votos de los falleros y falleras de cada comisión".

Hacía ya varias semanas que se trabajaba en buscar una salida a las fallas del 2020 en el municipio, que, como en toda la Comunitat Valenciana, quedaron paralizadas a pocos días de su celebración por culpa de la pandemia del coronavirus. En una reunión con presidentes y miembros de la Federació de Falles se plantearon distintos escenarios. De ahí salió una propuesta que los máximos representantes de cada comisión trasladaron a sus falleras y sus falleros. Fue en las asambleas internas de cada fallas donde se votó y decidió si era conveniente o no celebrar fiestas falleras y ha sido de ahí, por tanto, de donde ha salido la decisión. Así pues, la no celebración de las Fallas en Tavernes cuenta con un amplio respaldo de la masa social que forma el colectivo en el municipio.

Por tanto, los falleros y las falleras de Tavernes no han tenido en cuenta que esta localidad fue una de las primeras en poner fecha a las fiestas, allá por el mes de febrero, y han finalmente han declinado celebrarlas al no poder contar con garantías de poder hacerlo en condiciones. De hecho, eligieron precisamente del 1 al 5 de septiembre, las mismas fechas por las que después se decantó València. El municipio ha pasado de ser uno de los primeros en fijar una fecha a no celebrar las fallas.