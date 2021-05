«¡Muchas gracias por todo... y buena suerte!»

La noticia saltó a media mañana de ayer. Víctor Rubio Estarlich no será el entrenador del primer equipo de Unis pel Bàsquet Gandia la próxima temporada. Lo hizo público el propio club con este comunicado a través de las redes sociales: «Víctor Rubio abandona el banquillo del equipo EBA tras diez temporadas como entrenador del primer equipo de Units Pel Bàsquet Gandia. El que hasta ahora era el primer entrenador del Angels Vision no continuará con nosotros la próxima temporada. Nuestro más sincero agradecimiento por tu máxima profesionalidad, entrega y compromiso deportivo que has demostrado todos estos años hacia todos los estamentos que conforman el club. Coach, te deseamos muchísima suerte en tus nuevos retos y los mejores éxitos en el futuro. Este es y seguirá siendo tu banquillo, tu club y tu casa».

Rubio va a continuar ligado al baloncesto como entrenador. Según ha podido saber Levante-EMV, aceptará una oferta de otro equipo de cara a la próxima campaña, aunque ni él ni el club gandiense han querido pronunciarse al respecto. Todo hace pensar que lo de su marcha de Gandia no será un adiós definitivo sino un «Hasta Luego».

Su último acto «oficial» como entrenador del Units pel Bàsquet Gandia data del pasado sábado con motivo de la comida de final de curso que celebraron los jugadores, cuerpo técnico, auxiliares y dirigentes de la entidad en el restaurante Parsifal de la playa.

En el aspecto deportivo, la recién finalizada campaña 2020-2021 no ha resultado todo lo buena que cabía esperar, ya que el equipo ha tenido que disputar la fase de permanencia en la Liga EBA, logrando sobradamente su objetivo, después de un ejercicio marcado por las lesiones, las bajas por la crisis sanitaria del covid y otras adversidades.

Víctor Rubio representa toda una vida ligado a su gran pasión: el baloncesto. Fue jugador en su infancia y adolescencia, muy joven empezó de entrenador ayudante junto a su maestro y mentor, Isma Cantó. Después ya tomó la alternativa en los banquillos y se convirtió en el sucesor del técnico de Llíria al frente de los sucesivos primeros equipos del baloncesto en Gandia.

La dirección técnica deportiva la compagina con la labor profesional de profesor del Colegio Los Naranjos de Gandia en su condición de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Además, recientemente ha escrito su primer libro titulado «Siempre preparado».

Más de medio millar de partidos en el banquillo

Más de medio millar de partidos en el banquillo le contemplan. A sus 42 años, el ya ex entrenador del Angels Vision Units pel Bàsquet Gandia ha finalizado su vigésima temporada en la dirección, siete de entrenador ayudante, una de primer entrenador en Leb Oro, dos más de primer entrenador en Leb Plata y la 2020-2021 ha sido la séptima en Liga EBA, todo ello en el baloncesto de Gandia con las diferentes nomenclaturas del club. También dirigió al Paterna en la Liga EBA, una temporada decidió no entrenar y en otra se hizo cargo del equipo júnior autonómico de Units pel Bàsquet Gandia. Rubio ha sido protagonista de ascensos, descensos, alegrías y decepciones del equipo, pero siempre con pasión.