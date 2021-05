Així queda el nou carrer de Sant Vicent d’Oliva

El passat divendres l’Ajuntament d’Oliva va obrir al trànsit el carrer Sant Vicent, en sentit al Camí Vell de Gandia, quan estan a punt d’acabar les obres de reforma integral. En el nivell superior encara queden alguns detalls per rematar, com ara la col·locació de jardineres i el remat de les baranes. Les obres es van iniciar el passat 8 de febrer, han afectat l’àmbit de tot el carrer i han inclòs el canvi de tot el paviment, la col·locació d’adoquí a la part baixa i lloses a la part alta, l’eliminació de barreres arquitectòniques, inclosa la rampa d’accés al nivell més alt del carrer, la renovació i millora de l’enllumenat públic, la millora del sistema de recollida d’aigües pluvials i renovació de les connexions de les cases al sistema de clavegueram, així com la disposició de mobiliari urbà.

També s’han reformat les escales del costat del portalet i s’ha eliminat el forat que hi havia per a l’evacuació d’aigües que les abocava directament a les escales.

Abans de les obres, l’ajuntament va procedir a l’ampliació de la zona d’aparcament del Camí Vell de Gandia per a sumar 36 places més a les actuals, gràcies a l’asfaltat de la part de terra i a una reorganització del lloc. L’ampliació permet oferir una alternativa d’aparcament al veïnat al llarg de les obres, i també a tot el barri de Raval-Gerreria en el futur.

Les actuacions, executades per Pavasal per un valor de 341.057 euros, formen part del programa ARRU (Àrea de Regeneració i Renovació Urbana d’Oliva), finançat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la Generalitat i l’Ajuntament en el seu apartat d’intervencions en la via pública, i se sumen a les que ja s’estan finalitzant en els carrers Ponent, Sant Pancraci i Divina Gràcia, també en el Raval.

L’alcalde, David González, va destacar el compromís del Govern en la inversió en el casc antic, així com en la ciutat, «per tal d’aconseguir una millor qualitat de vida per al veïnat, i posar en valor una part tan singular com el carrer de Sant Vicent i el seu entorn al barri del Raval-Gerreria».