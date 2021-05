El martes me crucé con el verde exconcejal de Compromís, el Sr. Xavier Ródenas, y le pedí su opinión sobre el «glamping» que anunció la Sra. Diana Morant en Fitur. Me une una buena amistad con Xavier, por lo que me pude permitir alguna socarrona licencia. Me dejó claro que el «glamping» no se va hacer.

Vaya por delante que estoy totalmente a favor de que se haga, siempre, evidentemente, que disponga de todos los informes favorables.

Cuando ocupaba el cargo de concejal, Xavier, hombre coherente con su doctrina medioambientalista, arremetió sin medida ni mesura contra el campo de golf que el PP consiguió después de tres años y 18 rigurosos informes. Los terrenos del campo de golf estaban en zona mucho menos sensible y con mucha menos protección que la zona donde quieren ubicar el «glamping». Los 200.000 metros cuadrados están pegados a l’Alqueria del Duc y al «ullal de l’Estany, zona de «altísima» protección. Pero supongo, y no podrá ser de otra forma, que la parcela en cuestión lindará, pero no tocará el área protegida.

También quiero recordar que como alcalde firmé la propuesta de un «glamping» para la comunidad nórdica de 10.000 plazas en un pequeño trozo de la playa del Ahuir, zona mucho menos sensible, (no estaba entonces el ruinoso Pativel) que la que hoy se ha elegido para construir esta infraestructura.

Resumiendo, mi artículo quiere aclarar la doble vara de medir del PSOE y Compromís, tanto respecto al «glamping» que propuso el PP como al campo de golf, y ni decir del parque acuático. Las personas que hoy defienden el «glamping, Diana Morant, Vicent Mascarell y compañía, no dudaron en atacar con argumentos medioambientales los proyectos del PP, paralizarlos e incluso anularlos, como el golf y el pecio que tanto bien hubiesen hecho al turismo y a la economía de Gandia. Estos apáticos gestores han causado un daño irreparable, paralizando el crecimiento que llevaba Gandia. Su lentitud, su falta de iniciativa y su nula imaginación han traído la ruina, la oscuridad, la desilusión y la falta de competitividad con otros destinos turísticos.

Yo, sinceramente, tengo pánico de que inicien este proyecto, porque acabará como todo lo que hace Diana, siendo cutre y paupérrimo.

Ahora vendrá el tira y afloja. Josep Alandete, para que no se quejen los suyos, cederá, pero poniendo cortapisas y limitaciones al proyecto. Diana, que en 6 años solo ha hecho la Morada y la mal reforma del Castillo de Bairén, tragará con todo para hacernos ver que ha hecho algo por el turismo, como ha hecho con el centro de crónicos que prometió en campaña para dinamizar la zona del Roís de Corella y que ha acabado siendo un simple centro de salud que solo dinamizará la maquina de refrescos y cafés de la sala de espera.

Lo dicho, es mucho mejor que no tomen ninguna iniciativa, que estén quietecitos, porque como dice el dicho no hay nada peor que un gestor mediocre motivado. En resumen, que no esperemos grandes cosas de este proyecto. Y yo me pregunto: ¿Cómo la Sra. Alícia Izquierdo, socia de gobierno, no sabía nada cuando Diana presenta el «glamping» en Fitur? ¿Cómo el vicealcalde y responsable de urbanismo, Sr. Alandete, pone pegas después de presentarlo Diana? Un desgobierno lleno de oscuras e interesadas intenciones políticas que cada día dejan a esta ciudad más cerca del precipicio, del caos.

Si me dan a elegir me quedo con la actitud de Ródenas, con el que no coincido ni en el 10% de su ideología, pero lo ves venir de frente y sin titubeos. La actitud de Alandete, vaya por delante que es «un buen tío», me desconcierta, porque en estos momentos no ha quedado claro si lo sabía, como dice Diana, y nos miente, o la que nos miente es Diana diciendo que Compromís lo sabía. Todo un peligroso «Juego de Tronos» que acabará con el proyecto o lo difuminará de tal forma que acabará pasando de ser un «glamping» de lujo a un manojo de cutres barracas.