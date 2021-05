morir de éxito

Si el proyecto del hotel en la Colonia Ducal demostró que el arrojo y los intentos por capitalizar políticamente ciertas ideas sobre «el turismo» no se compensaban con la prudencia institucional que se espera de los representantes públicos, algunos de los cuales se comportaron como corredores de fincas, ahora asistimos a la proclamación urbi et orbi de otra operación (un camping «de lujo» en un área de 200.000 metros cuadrados y 3.000 plazas en la marjal) que parece surgir no de la iniciativa privada sino de las mismas pulsiones estelares de aquella malograda aventura hotelera, del mismo marketing municipal y los mismos discursos de brocha gorda sostenidos en la desinformación y la osadía. A tal punto ha llegado la obsesión por demostrar que se cuenta en exclusiva con «una estrategia» turística transformadora que la alcaldesa de Gandia se permitió anunciar en Fitur la iniciativa del macrocamping sin rebajarse a informar de qué empresa lo llevaría a cabo ni a presentar a sus promotores para que explicasen el meollo del asunto. Donde debería haber tenido lugar una conferencia de prensa que aportase datos objetivos y despejase las muchas incógnitas que rodean al proyecto lo que se produjo fue una conferencia de Morant en la que rubricó con el preceptivo (y ya casi cómico) «de lujo» una iniciativa que, por su alcance, precisaba ante todo de aclaraciones.