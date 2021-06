La Plaça del Llibre de Gandia supera en assitència i lectors a les d’Alacant i Castelló

Els ciutadans de Gandia i de la Safor han respost a les expectatives d’assitència i venda de llibres de la primera Plaça del Llibre que, des de dijous fins a diumenge passat, es va celebrar a la plaça del Rei Jaume I i a altres espais de la ciutat. La programació va comptar amb més de 40 activitats i un espai de venda dels establiments locals Ambra Llibres, Gavina Llibres i Llibreria Ferrer.

Segons dades de la Fundació per al Llibre i la Lectura (FULL), que organitzà l’activitat, més de 4.500 persones han gaudit del programa o han comprat alguns dels 1.600 títols de llibres que s’oferien. El dietari La bèstia en què cavalquem, de l’escriptor i historiador gandià Ferran Garcia-Oliver, i Rondalles d’Oliva, de Joaquín Castaño, estan entre els més venuts.

«Amb l’èxit que ha tingut la primera Plaça del Llibre s’ha fet palés que Gandia és un important bastió de les lletres valencianes. De les quatre edicions, s’ha convertit en la segona amb més assistència, per damunt d’Alacant i Castelló», ha assegurat Jesús Figuerola, president de la Fundació FULL, que va presentar en el marc de la Plaça l’Estudi d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a la Comunitat Valenciana 2020 en què s’anuncia un augment de lectors, també en valencià, i on la zona de Gandia-Alcoi destaca d’entre les més lectores. La Plaça del Llibre de Gandia es va cloure amb el concert de Jonatan Penalba, a la Casa de la Marquesa.

La Plaça s’ha establit com un espai col·laboratiu on participen moltes entitats amb el suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni dins del Pla Valencià de Foment del llibre i la Lectura amb el paper actiu que ha tingut l’ajuntament de Gandia en l’organització de l’esdeveniment.

Així, la Plaça ha suposat, com era l’objectiu, un punt de trobada de tot el sector del llibre. Autores i autors, editorials, llibreries, biblioteques lectores i lectors han pogut descobrir títols nous per a les seues prestatgeries a una gran botiga gestionada de manera col·laborativa per les llibreries més actives de Gandia, que també han assessorat els més indecisos.

Una altra manera de descobrir títols han estat les presentacions i encontres amb els autors que han dut les editorials i part de la programació que ha estat a càrrec de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), molt actiu en l’organització del festival.