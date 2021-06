El CD Xàbia no podrá jugar hoy contra el Tavernes ante un brote de covid en la plantilla

A las ocho de la tarde de hoy miércoles, 2 de junio, arrancan todos los partidos de la 24ª y antepenúltima jornada de la liga de fútbol regional preferente con mucho por decidir.

La noticia saltaba en la tarde de ayer respecto al choque previsto entre el CD Xàbia y la UE Tavernes en el campo de la Marina Alta. Un brote de covid en la plantilla del Xàbia, que afecta al menos a cinco jugadores, impide la disputa del partido. La Conselleria de Sanidad informó ayer al club xabienc que en diez días no se podrá acceder al campo ni reunirse entre los jugadores. Al cierre de esta edición la Federación de Fútbol todavía no se había pronunciado sobre el aplazamiento de este choque y el Tavernes esperaba instrucciones para saber si se desplaza o no hoy al campo.

Así, los valleros no podrán lograr hoy el objetivo de sumar al menos un punto y asegurar matemáticamente su presencia en la fase de ascenso a la tercera división. Deberán esperar al partido del domingo en el Municipal ante el Calp para situarse en la promoción.

Por su parte, en este miércoles futbolístico sí que jugarán el Racing Rafelcofer CF y el CF Gandia en el Municipal La Runa de la localidad coferera. Los de casa están obligados a ganar para seguir vivos en la pelea por la permanencia en los dos choques postreros. Los blanquiazules, descartados ya para la promoción de ascenso pese a su gran segunda vuelta de campeonato, solo pretenden finalizar bien la temporada.

Por su parte, la UD Portuarios Disarp recibe en el Nou Fort Llopis del Grau de Gandia la visita del líder, CFI Alicante. Los locales también tienen que sumar los tres puntos si quieren tener opciones de poder salvarse en las dos últimas fechas de la liga, mientras que los alicantinos intentarán ganar para poder ser campeones, después de asegurar la clasificación matemática para pelear por el ascenso.