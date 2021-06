El govern del serpis no es trenca

Però la lluita contra la pandèmia no ens ha fet oblidar altres objectius inversors que estan en marxa. Com ara, el Pla Edificant, dotat amb 23 milions d’euros per a la remodelació de col·legis i instituts i construcció del nou les Foies –res a vore amb la CIEGSA del PP i els 1.000 milions soterrats en sobrecostos-. L’Espai Sanitari Roís de Corella (15,3 milions d’euros) -quan el PP no tenia cap pla B per a l’antic hospital al qual, fins i tot, li va retirar la llicència-. Nou Palau de Justícia (vora 17 milions). Dipòsits de Tempestes i anti DSU de Clot de la Mota i Grau (7,5 milions). Arrur de Beniopa - El·líptica i Raval (5,7 milions). Rehabilitació de la Torre dels Pares (800.000 euros, bona part d’ells subvencionats pel Ministeri de Cultura). Ampliació del pont de l’avinguda d’Alacant (1,5 milions). Subestació elèctrica de Sanxo Llop (17 milions). PAI equipaments de la platja (7,5 milions). Pla de Sostenibilitat Turística (3 milions). Reforma d’instal·lacions esportives (700.000)... La xifra frega els 100 milions d’euros i dona ocupació a molts treballadors. Però la cosa no s’acaba ací. Hi ha projectes embrionaris que, de concretar-se, seran la guinda del pastís.

A tot este esforç inversor de les diferents administracions, l’anterior alcalde –que sembla estar obsessionat amb la seua successora- li diu que Diana Morant «no ha hecho nada». Que Santa Llúcia li conserve la vista! perquè no estic parlant de quimeres, de dibuixar en un paper platges temàtiques o parcs aquàtics irrealitzables i fer creure a la gent que en un mes podrà gaudir de les atraccions i fins i tot, treballar. Tot el que he relacionat està en execució o en vies d’estar-ho. I això es diu gestió. Visitar conselleries, Diputació i ministeris, perquè Gandia no es mereix la ruïna que ens va deixar la legislatura del «coste cero». Ho he dit adés. Operacions ruïnoses -Aplauso, Coco loco, Tele 7 i companyia- i altres «mamandúrries» representaren un deute de 144 milions d’euros.

Per acabar i com he tractat de resumir els dos anys transcorreguts i avançar part dels dos restants, vull destacar el comportament que ha tingut tota la ciutat davant la pandèmia i la solidaritat i el treball dels professionals que han estat –i continuen estant- no només en primera línia, sinó en totes aquelles àrees que han precisat d’una especial dedicació.