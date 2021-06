Bellreguard ompli la platja de circ contemporani amb el Festival Rodafam Arts

Amb aquesta proposta Bellreguard vol estimular l’arribada d’un turisme cultural i sostenible que busca més enllà del sol i la platja. De fet, aquest festival Rodafam Arts s’ha inclòs en la guia oficial de l’Agència Valenciana de Turisme en la Feria Internacional de Turisme de Madrid, Fitur.

El programa del festival inclou funcions tots els diumenges de juliol i agost, a la plaça de l’Alcoià de la platja de Bellreguard, però tindrà un aperitiu en la nit de Sant Joan: el 23 de juny, a partir de les 21 hores, amb l’espectacle itinerant Distopía, a càrrec de Spinish Circo, que servirà per inaugurar el festival.

A partir d’ahí, hi haurà nou espectacles més. Un cada diumenge a les 20 hores. En resum, una desena d’espectacles intensos i diversos que parlen de les diferents maneres de vore la vida, des de l’amor, a les barbaritats, a l’esclavitud, a la resiliència, la soledat en forma cínica i còmica de la memòria o les acrobàcies d’una varieté de circ... Identitats variades i complexes que parlen de com es deconstrueix un món i de com es torna a construir davant dels nostres nassos i davant dels nostres gestos més insignificants.

Rodafam Arts naix amb vocació comarcal, aprofitant una època com l’estiu i l’atractiu de la platja de Bellreguard com a reclam per tal que tant veïns de la Safor com els seus visitants puguen gaudir d’aquesta programació única.

Per a aquesta primera edició s’ha comptat amb la il·lustradora valenciana Laura Carbonell Bullón per al disseny del cartell.