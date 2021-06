El darrer mural Serpis Urban Art Project Gandia té l’amor com a temàtica

La creadora ha comentat que «per a realitzar aquesta obra he pensat en alguna cosa que, com a veïna del barri, m’hauria agradat veure pel carrer».

L’obra ha comptat amb el suport logístic de l’Ajuntament de Gandia, Pintures Monduber y Gruas Ferra.

La regidoria Regidoria d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Oliva, encapçalada per la regidora Anna Mena, ha organitzat un curs de formació específica per als agents de la policía local en matèria de violència de gènere. S’han tractat temes com ara l’atenció a les víctimes, els protocols a seguir en cas de produir-se una agressió i la coordinació amb altres serveis i autoritats competents.

Des de l’organització d’aquestes jornades, que han barrejat la presencialitat amb les videoconferències, ha agraït la participació activa i motivada de les persones que han assistit i l’equip docent, perquè gràcies a la seua implicació s’ha pogut dur a terme les jornades, tan necessàries per a conscienciar a la societat del greu problema que patim, com ho és la violència de gènere.