Tavernes mueve las farolas que invaden una acera nueva en la playa para cumplir la ley

Pese a que el alcalde, Sergi González, insistió una y otra vez hace unas semanas que no se iban a mover del puesto inicial en el que se habían colocado y siempre había defendido que se trataba de una decisión «técnica», finalmente se tendrá que volver a levantar parte de una calle que está recién remodelada para desplazarlas.

Las farolas, sin embargo, no se van a ubicar en el bordillo de la acera, como estaba previsto en el proyecto inicial hasta que se descubrió bajo la calzada un troncal de agua potable que suministra a los edificios de la zona, sino que, como explicaba el concejal de Obras y Servicios, Quique Chofres, se desplazaran «unos pocos centímetros» hasta que todas alcancen el mínimo legal de distancia de los muros de las viviendas. «La que más se moverá lo hará en siete centímetros», indicaba el concejal ayer a Levante-EMV.

Este movimiento no afectará a todos los postes instalados en la avenida, sino a una decena de ellos, concretamente a la última hilera que es la que está más cerca de la zona de San Pablo.

Ayer, el alcalde, por su parte, insistía, como ya hacía cuando saltó la polémica, que las farolas siempre han cumplido con la normativa de accesibilidad. Para justificar esta afirmación, el Gobierno local se agarra a una excepción que permite incluso instalaras a 1,20 metros de los muros de las viviendas en zonas con ciertas características. Aún con eso, el consistorio ha obligado a la empresa a moverlas. González indicaba que la modificación se produce debido a que «la empresa no cumplió con la orden de la dirección facultativa de que se instalarán a, como mínimo, metro y medio».

A cargo de la empresa

El coste de los trabajos de volver a levantar una obra que ya estaba incluso estrenada desde hacía unas semanas lo asume la empresa que se adjudicó el contrato y que ha llevado a cabo la reurbanización de ese tramo y de otras vías adyacentes, ahora en marcha. El alcalde explicaba que «no es un trabajo complicado» y que se retirarán algunos de los bloques que rodean las farolas para ubicarlas a la distancia que corresponde.

Todo esto se produce después de que él mismo asegurara en su día a este periódico, y también en el pleno municipal ante las reiteradas quejas de los partidos de la oposición, que las farolas se instalaron en medio de la acera por una recomendación exclusivamente técnica, después de haberse valorado «todas las posibilidades» para encontrar una solución que permitiera sortear el troncal que transcurre bajo el vial y colocarlas de forma que no causaran ninguna molestia, algo que no se logró. Por ese motivo, proseguía, la decisión era que no se iban a modificar de su punto original.

En ese punto, Sergi González, reconoce que el ayuntamiento midió la distancia después de que saltar la polémica y fue entonces cuando se comprobó que incumplía la distancia dictada por la dirección de obra.

La denuncia de los vecinos y vecinas llegó cuando aún no se habían colocado los adoquines, pese a lo cual el ayuntamiento decidió seguir adelante con la obra, que finalizó. Hace unas semanas, la zona abría de nuevo al tráfico y las farolas empezaban a funcionar y todo apuntaba a que se quedarían tal cual se habían instalado.

Ahora, ya a las puertas del verano ha sido cuando se ha decidido volver a levantar el firme para trasladar unos pocos centímetros aquellas que se detectó que incumplían la normativa legal.

A través de sus perfiles en redes sociales, la concejala del PP, Eva Palomares, que denunció que no eran accesibles las aceras, señaó ayer que «para gobernar hay que tener más sentido y menos arrogancia, y no tapar errores con esas lecciones altivas». Por su parte, Zeus Grau, de l’Esquerra trataba el tema con un escueto: «la feina del matalafer, fer i desfer».