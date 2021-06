Oliva, primera playa valenciana en introducir símbolos para daltónicos en sus banderas

El departamento de Turismo de Oliva no quiere que haya nada que impida que todo aquel que quiera pueda disfrutar de sus más de seis kilómetros de playa. Por ello, se ha convertido en la primera ciudad costera de toda la Comunitat Valenciana que introducirá símbolos en las banderas de colores que indican el grado de permisividad de baño en sus playas para que las personas que padecen daltonismo no tengan problemas en identificar si pueden o no lanzarse al agua.