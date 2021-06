Desde que así lo estableció Montesquieu, para que un Estado pueda ser considerado «democrático» tienen que existir tres poderes independientes entre ellos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Si así no ocurre nos encontramos con un Estado considerado «dictadura», como sucede en Venezuela o sucedía en España durante el mandato de Franco.

En España, de nuevo, estamos corriendo el riesgo de dejar de ser un Estado democrático. Una misma persona, el presidente Sánchez, sus ministros y su partido, el PSOE, ya han conseguido hacerse con el poder Ejecutivo, así como con el poder Legislativo, dando prebendas a otros partidos con tal de que voten todo lo que le interesa al presidente.

Han sido ya bastantes los intentos de conseguir, también, neutralizar el Poder Judicial. La exministra de Justicia es nombrada Fiscal General del Estado; el que manda de la Fiscalía es el presidente Sánchez, como así lo manifestó públicamente. Se ha intentado aprobar una ley por la que se suplía al Consejo General del Poder Judicial por el Sr. Sánchez y sus socios de Gobierno, lo que fue paralizado por la Unión Europea, ante una denuncia de los jueces españoles, porque ello no era normal en un Estado democrático, y en consecuencia mal encajaría dentro de la Unión Europea.

Estas semanas estamos ante un nuevo intento de saltarse y suplir a los jueces y magistrados de este país. Me estoy refiriendo al tema tan de moda como es el indulto de los golpistas del «procés».

Según el Sr. Sánchez la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que se condena a los «golpistas» catalanes no vale, ni se debe cumplir, ya que el Tribunal Supremo ha actuado con ánimo de venganza y revancha, lo que no está amparado por nuestra Constitución, y por ello debe darse el indulto.

Es cierto que el único que puede conceder el indulto es el propio Gobierno, pero para ello, aunque no sea vinculante, debería tener en cuenta el informe de la Fiscalía. Y el demoledor informe de la Sala del Tribunal Supremo que condenó a dichos «golpistas» que incluso le dice que no es de recibo otorgar un indulto para mantenerse en el poder.

Como dice nuestra Constitución, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, por lo que al igual que ahora se indulta a los «golpistas del procés» tendrán que indultar a todos los penados de este país. En las mismas circunstancias, e incluso con delitos menos graves, ¿por qué no pensar que todas las sentencias son vengativas y revanchistas? ¿Por qué no pensar que las sanciones de Hacienda, por no declarar, son vengativas y revanchistas? Esto sería absurdo. Para que un Estado de Derecho y Democrático, mantenga dicha denominación es preciso que se obligue a todos los ciudadanos a cumplir la ley.

¿Por qué a los «golpistas» se le permite que no tengan que cumplir la ley y por otro lado se acosa a nuestro Rey Emérito, incluso haciéndole salir de España, si todos somos iguales ante la ley y todos debemos cumplirla?

¿Cómo se puede indultar a unas personas que dicen que van a cometer el mismo delito en cuanto puedan? ¿Por qué se les va a permitir que cometan el mismo delito rebajando las penas del delito de sedición o quitándolo del Código Penal? ¿Cuánto adeuda el Sr. Sánchez a los separatistas o qué teme de ellos?

Un presidente de Gobierno debe preocuparse de los ciudadanos de su país y no preocuparse sólo de mantenerse en el poder, aunque perjudique a todos sus ciudadanos.

Sr. Sánchez, deje de creer que es el único listo de este país y que los ciudadanos somos tontos, que nos creemos todas las mentiras que nos dice. Creyó, también, que los marroquíes eran tontos y se les podía engañar y mire la que le han liado. Baje a la tierra, oiga a sus ciudadanos y, si es preciso, convoque elecciones, que según el CIS del Sr. Tezanos va a ganar de sobra.

Sólo nos quedan los jueces y magistrados que, con su independencia, estoy seguro de que no se conformarán con el indulto dado por el Sr. Sánchez y harán que se cumpla con la ley con independencia de si ello perjudica o no sus ansias por mantenerse en el poder cueste lo que cueste.

No se puede indultar a quien no sólo no se arrepiente del delito por el que ha sido condenado, sino que además deja claro que va a cometer el mismo delito cuando lo tenga a bien.