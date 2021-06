Arriba a la Safor el primer Campus Musical Vicky Foods que se celebrarà al juliol

Benirredrà és el muncipi escollit per acollir la primera edició del Campus Musical Vicky Foods, que tindrá lloc concretament l’última setmana de juliol, del 26 al 30, amb l’objectiu de fomentar valors com la cultura de l’esforç, la vida saludable o la sostenibilitat, com afirmen des de l’organització.

El I Campus Musical Vicky Foods compta també amb el suport de l’Ajuntament de Benirredrà, la Societat Musical Benirredrà i l’empresa Teika i està destinat a tots aquells que estiguen cursant actualment ensenyaments professionals de música o tinguen la prova d’accés a ensenyaments professionals aprovada.

Les inscripcions finalitzaran el pròxim 20 de juny i ja es poden efectuar a través de la pàgina web www.campusmusical.es, emplenant un formulari. Disposa de cent places distribuïdes en diversos instruments: quatre per a flautes, altres quatre d’oboès, tres de fagot, vint clarinets, set saxos, sis trompes, huit trompetes, set trombons, cinc tubes, sis places per a percussió, 18 de violí, sis de viola, quatre de violoncel i dos de contrabaix.

En finalitzar el I Campus Musical Vicky Foods es farà entrega d’un diploma acreditatiu d’assistència amb un total de vint hores de formació a totes les persones participants.

Vicent Mengual és el director d’un Campus que compta, a més, amb un equip pedagògic format per professionals de la música de tots els àmbits i reconegut prestigi com són Àlex Puchades (orquestra) i Vicent Mengual (banda) en la part d’agrupacions; el propi Puchades, Àngela Traver, Cristina Bernal i Francisco Mestre en corda; Andrea Costa, Enrique Sapiña, Jorge Clemente, Juan Francisco Torres i Vicent Benavent en vent fusta, o Àngel Torres, Òscar Moreno, Roman Pons, Sergi Miñana i Xavi Cabrera en vent, metall i percussió. Aquest equip pedagògic serà l’encarregat d’efectuar el procés de selecció de l’alumnat.

Les classes i els assajos seran a l’aire lliure en el poble de Benirredrà, a excepció de les sessions dels instruments de corda, que es realitzaran a l’Escola de Música de Benirredrà per a optimitzar els recursos, amb la intenció que els i les participants socialitzen i intercanvien coneixements i sensacions.

El director i representant de Musicis Animum, Vicent Mengual, i el CEO de Vicky Foods, Rafa Juan, firmaven, fa uns dies, el conveni de col·laboració entre les dos entitats per a dur a terme el campus. Juan destacava que «la música és part intrínseca de les nostres vides . És per això que, amb la nostra recentment constituïda Fundació Vicky Foods, hem decidit impulsar el I Campus Musical Vicky Foods, un projecte orientat a joves músics que comença en temps durs i difícils, però que, amb la il·lusió i l’esforç de tots els que participen, estem convençuts que es consolidarà en el futur». Per la seua banda, Mengual va agrair públicament el suport incondicional de la Fundació Vicky Foods i afirmava que «és tot un plaer que un grup tan important com Vicky Foods aposte per la cultura, per la dinamització cultural de la societat i pels joves talents