Xavi Castillo enceta hui el cicle d’humor al Teatre del Raval de Gandia

El Teatre del Raval de Gandia acull un cicle de teatre d’humor per a tancar la temporada amb tres propostes valencianes per a públic adult. Pot de Plom Teatre (Alcoi) enceta el cicle amb La Bíblia contada per Xavi Castillo hui divendres, 4 de juny, a les 20 hores. L’actor i showman presenta el seu darrer espectacle com una continuació als anteriors on la sàtira social pren forma al més pur estil valencià.

Des que Castillo va començar a fer sketchs còmics pels teatres i cafés teatre, sempre acabava al final amb la mateixa broma... I si muntem la Bíblia? Però sencereta, antic i nou testament! Vet ací el resultat, un muntatge on fa un repàs de La Creació, El Diluvi Universal, Moisés i les taules de la llei, la Torre de Babel, el naixement de Jesús i els miracles... Històries que tots coneixen, però que anant a text original, cobren una força còmica brutal. I és que Xavi Castillo continua satiritzant les coses més sagrades.

Continuarà el cicle l’humor Purna Teatre (Alcàsser), amb De fora vindrem. Pau Blanco i Xavo Giménez conten la història d’una ciutat, d’un poble o d’una família que ha de marxar. D’eixa gent que tenint poc o res ho posa tot en venda. D’eixa gent que lloga els seus records per pura necessitat. D’eixa gent que llança les cendres del passat al contenidor de reciclatge. A través dels personatges Hans i Paul, dos germans que hereten la casa familiar on es van criar i es veuen obligats a posar-la en venda, tracten sobre la precarietat que els espenta a l’èxode. Purna Teatre torna a la càrrega amb el seu humor destarifat en una peça traçada a base de skechts. Humor absurd i desbaratat amb alta dosi de mala llet. Molta mala llet. Un retrat de la fi de la terra promesa. L’espectacle és divendres 11 de juny a les 20 hores.

Clouran el cicle d’humor ravaler Pepa Cases (Vila-real) i Maria Juan (Ontinyent) amb el seu show #PepitaiMariua el divendres 18 de juny a les 20 hores. Maria Juan és actriu, còmica, pallassa i monologuista. La seua capacitat d’improvisació l’ha convertida en una show-woman tot terreny. Pepa Cases és actriu, ballarina, cantautora, docent, escriptora, gestora cultural, comunicadora i conversadora que es planteja, després de 20 anys sobre les taules, que el més important és fer l’amor i l’humor. Ara arriben per a oferir un espectacle de monòlegs ple de rialles, d’improvisació i de moltes sorpreses.

Les entrades es poden adquirir de manera anticipada a través de la web del Teatre del Raval www.teatreravlagandia.org. Es pot adquirir un abonament per al cicle per 20 €.