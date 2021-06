sobre azorín, encara

Alguns escriptors, com el valencià José Martínez Ruiz Azorín (1873-1967), han tingut una gran presència pública en vida, mentre la posteritat ha anat esvaint la seua obra literària, a vegades injustament, de tal manera que, a hores d’ara, els lectors ja en són ben pocs. Potser alguns encara recorden aquells anys escolars on imitar el seu estil era obligatori, com una sendera segura i eficaç per a aconseguir una bona manera d’escriure i d’expressar-se, amb resultats que també, cal confessar-ho, no sempre van ser particularment brillants. Tot amb tot, en la immensa paperassa publicada, el lector amatent encara hi troba alguna referència interessant, fins i tot per la seua adscripció valenciana. És evident que ell no va oblidar el valencià, la llengua del seu poble, que en alguna ocasió evocava com una ferideta un poc superficial en el seu món literari, com un allunyament incòmode, però també sense que arribara la sang al riu, d’acord amb la seua peculiar visió de les coses i dels humans.