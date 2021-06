La UV publica un poemari de l’oliver Carles Llopis

«Simetria imperfecta» és, segons el seu autor, un poemari de cinc poemes relativament llargs de diversos temes. «Parle de la llibertat en termes abstractes, del meu poble, Oliva, on he nascut i crescut, de l’amor i desamor, de temes dels que no podem fugir», assegura Llopis. A la portada apareix el dibuix d’una bicicleta.

«Sóc una persona vergonyosa i no m’agrada en general compartir el que escric, però molta gent del meu entorn em va animar a que presentés el meu poemari. Per tant, animo també a la resta d’escriptors que vulguin compartir la seva obra per fer l’art més senzill i accessible a tothom», explica l’autor.

En aquesta edició es van presentar 180 originals, dels quals 162 foren treballs d’estudiants de la UV. Una notable participació que demostra que el certamen contribueix a promoure la creació literària entre l’estudiantat.