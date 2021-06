«Me enorgullece haber aportado mi granito de arena a la historia del baloncesto en Gandia»

¿Por qué se va?

Me voy especialmente porque necesito revitalizar mi ambición e ilusión por el baloncesto, que percibo que en las últimas temporadas se estaba perdiendo en el club y no quería que acabara llegando también a mi. Siempre he remado a contracorriente (por desgracia no me han tocado épocas de bonanza) para luchar porque el baloncesto siguiera siendo referente en esta ciudad, pero el desgaste empezaba a hacer mella y no veía reacciones internas ante mis peticiones... Y paralelamente apareció un proyecto que se encuentra en ese punto ambicioso y exigente que yo demandaba. No hay nada más allá, no hay enfados, ni reproches.

¿Algún mensaje de despedida a la afición, directiva y equipo?

¡Gracias! No se puede decir nada más. Me siento un privilegiado. Soy de los pocos que conozco en diferentes ámbitos que pueden decir que se siente profeta en su tierra. La afición siempre estuvo a mi lado y sentí su aprecio, cariño y reconocimiento a mi labor. Con las directivas también, si bien es cierto que en ocasiones eché en falta cierto respaldo general, sí que los directivos más allegados al primer equipo (especialmente Salva Gomar) siempre me transmitieron su confianza y valoraron el trabajo diario. De los jugadores todo son palabras de orgullo y agradecimiento. Leer, escuchar y guardarme los mensajes que me han hecho llegar en estos días es el mejor de los regalos que me llevo.

¿Es un adiós o un hasta luego? ¿Volverá al UpB Gandia?

Nunca se sabe qué pasará, pero cuando digo que esta es mi casa, lo digo con el corazón en la mano. Entré al club en categoría alevín en el año 1989, jugué en todas las categorías de base, entrené a todas las categorías (desde benjamines al primer equipo), he sido coordinador de cantera, preparador físico, entrenador ayudante y primer entrenador (y hasta el «chico de la mopa» en mis primeros años con tal de estar cerca del primer equipo). Eso no se rompe de un día para otro y sé que en algún momento volveré a echar una mano al baloncesto de mi ciudad. Cuándo y haciendo qué es la duda por resolver.

¿Cómo cree que será el futuro del UpB Gandia sin usted?

Ojalá el baloncesto siga siendo lo que es en la ciudad y lo que representa. Mi mayor orgullo ha sido ser capaz de conseguir eso, tras dejar atrás los años gloriosos. Después de ver a enormes jugadores y entrenadores en nuestro pabellón, pasamos a jugar en otras ligas más modestas. Después de todo eso la ciudad siguió disfrutando y ese es el legado que más orgulloso dejo. La manera en la que seguimos conectando con la gente, la de chicos jóvenes que formamos y acabaron en el primer equipo o en ligas superiores. Esos fueron mis principios y me voy feliz de lo logrado.

¿Que legado cree que deja?

Hace muchos años me fastidiaba que dijeran de mí (casi como una coletilla) que era un buen tipo, pero que luego nadie recordara decir en voz alta también lo buen o mal entrenador que era. Con los años he aprendido a ver las cosas de forma distinta. Sé quién soy, lo que he hecho en esta ciudad y lo que se ha conseguido. Ya no necesito ese reconocimiento permanente, pero lo que más me importa ahora es que se recuerde el cómo se consiguió todo eso. He estado trabajando en las épocas más complicadas: la marcha de Isma Cantó, el descenso a EBA tras pasar por la LEB Oro, desaparición de la directiva y aparición de Apleg, ascensos a LEB Plata para competir en situaciones muy difíciles y de mucho desgaste personal y físico, reducciones continuas de presupuesto y ambición alrededor del equipo...

No me quejé y siempre traté de ser el más ambicioso y trabajador de todos, el más motivado e ilusionado para vender cada uno de los proyectos. Por eso me voy tranquilo y feliz,

siendo el entrenador con más partidos en el banquillo del primer equipo y la vinculación del baloncesto en esta ciudad con mi nombre es un hecho en muchísimos puntos de España. La historia del baloncesto en esta ciudad es larguísima y preciosa y me enorgullece saber que aporté mi granito de arena.

¿Por qué el Llíria?

Llíria es el proyecto más profesional ahora mismo que hay en la liga EBA en nuestro grupo, sin contar con Valencia Basket. Tienen un sólido y voluntarioso patrocinador principal, que se implica en todo y exige una ambición desbordante y tienen una directiva encabezada por Begoña Sanz que me ha motivado al 100% para que yo quisiera ser el entrenador. Ella tenía clara su apuesta por mí y eso es algo que le agradeceré siempre. Si a todo eso le sumas el ADN de baloncesto de Llíria, su pabellón, su historia, su afición y la ambición de su proyecto, era imposible decir que no.

Yo estaba muy cómodo y estable en mi día a día en Gandia, de profesor en el Colegio Los Naranjos y en el baloncesto, y no tenía ninguna necesidad de complicarme, pero han sabido ofrecerme lo que buscaba y estoy ilusionadísimo y lleno de energía y de hambre para hacer grandes cosas allí.