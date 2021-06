inundabilitat: Oliva, de la necessitat fem virtut

Encara que la pandèmia ha capgirat els nostres plans i hem hagut d’adaptar-nos en cada moment, destinant gran part dels esforços a aquesta tasca com a regidor també de Salut Pública, no podíem deixar de banda les opcions de creixement del nostre municipi i un dels pilars fonamentals és treballar per l’ordenació del nostre territori.

Dintre d’aquest àmbit vaig poder veure la casuística que patíem a Oliva derivada de distintes lleis, entre elles el Patricova, que, en resum, el que feia era definir els distints graus d’inundabilitat que tenen els municipis de la Comunitat Valenciana, i com aquesta podria afectar als futurs desenvolupaments urbanístics. La realitat de la nostra ciutat és que Oliva està afectada pel risc d’inundabilitat en més del 80% del seu territori, en menor o major grau. La qual cosa influïa de manera restrictiva els futurs desenvolupaments urbanístics definits en el Pla General d’Ordenació Urbana de l’any 1982.

Han passat molts anys des que s’aprovara aquest Pla General, i tant les lleis com la pròpia societat han canviat i han evolucionat cap a un model més sostenible de ciutat. Per cert que l’actualització del PGOU d’Oliva és una altra de les fites a portar a terme aquesta legislatura, la tramitació de la qual ja estem realitzant des del departament.

En octubre de 2019 vam començar les gestions administratives per tal d’emprar els instruments legals que possibilitaren el desenvolupament urbanístic i inversor a la nostra ciutat, i tots passaven per aquesta declaració d’Oliva com a municipi amb alta perillositat d’inundabilitat, ja que la pròpia llei del Patricova facilitava a aquests municipis catalogats com a tal, de mecanismes més laxes pel que fa al compliment de les normes urbanístiques en matèria d’inundabilitat. Eixa va ser l’oportunitat que vam voler aprofitar per a pegar-li la volta a una greu restricció normativa, que ens afectava plenament i que condicionava els nostre desenvolupament futur.

Totes aquestes gestions administratives ens van portar a que el passat mes de novembre, el plenari de l’Ajuntament aprovara la remissió d’aquesta proposta a la Conselleria de Territori, i després de vàries reunions amb els tècnics de la conselleria, finalment s’ha aprovat la declaració d’Oliva com a municipi afectat per alt risc d’inundabilitat.

Aquesta declaració el que suposa per a la nostra ciutat és tindre el necessari marc tècnic i jurídic amb el que poder desenvolupar futures inversions urbanístiques, i així facilitar a les nostres empreses que puguen seguir creixent, o incentivar a noves empreses inversores per a que s’establisquen a la nostra ciutat, invertint i creant ocupació.

Aquest va ser tot un repte per al departament de Planejament Urbanístic i per a mi mateix com a regidor, i ara, una vegada aconseguida aquesta catalogació, se’ns obri un nou ventall d’oportunitats a nivell de desenvolupament urbanístic, entre les que es troba establir noves zones logístiques de connexió amb el port de València i amb el nou accés sud, creant una línia directa d’accés a la AP-7, aprofitant l’alliberament de l’autopista, i relaxant el tràfic de la N-332 que ha asfixiat a la nostra ciutat durant tants anys.

Oliva ha guanyat una oportunitat de crear incentius d’inversió per a empreses que devem de saber aprofitar, i des del Partit Socialista seguirem treballant amb la mateixa contundència que el poble reclama per tal de poder continuar facilitant les inversions a la nostra ciutat, la ciutat que tots i totes volem.