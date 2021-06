Un peix ‘menja plàstic’ per a ajudar a reciclar a la platja de Xeraco

L’Ajuntament de Xeraco ha volgut commemorar enguany el Dia Mundial del Medi Ambient amb la inauguració d’un peix ‘menja plàstic’. Este element serveix com a contenidor per als envasos de plàstic.

Es tracta d’una iniciativa a través de la qual es pretén conscienciar a la societat sobre la necessitat de reciclar aquest tipus de material i deixar la platja neta cada dia.

«La presència de plàstics en la mar és un dels principals problemes mediambientals del planeta a curt i mitjà termini. Qualsevol xicotet gest per minúscul que semble és vital per a la supervivència de l’ecosistema i de les platges en el futur», apunten des de l’ajuntament xeraquer. Per aquest motiu, des s’ha posat en marxa esta iniciativa «perquè, entre tots i totes, respectem la natura i els ecosistemes», indiquen.

El peix ‘menja plàstic’ s’ha ubicat a l’entrada de la platja, a la posta central del servei de socorrisme.