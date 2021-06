Gandia programa actes educatius, culturals i lúdics pel Dia de l’Orgull

L’àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Gandia posa en marxa diverses accions amb diversos col·lectius LGTBI+ i associacions locals (CLGS, Dret a Ser, Consell dels Joves de Gandia i Poliqroma) per a reivindicar la diversitat en totes les seues vessants. L’objectiu es celebrar la sisena edició del «Gandia Pride. Orgull Gandia» de cara al Dia del Orgull, esdeveniment internacional que es festeja el 28 de juny.

Les accions reivindicatives que l’Ajuntament de Gandia durà a terme són la col·locació de banderes pels carrers de la ciutat, la difusió d’un vídeo explicatiu de les activitats que s’han preparat per a l’Orgull, la il·luminació amb colors del arc de Sant Martí a diverses façanes d’edificis representatius, el desplegament de la bandera LGTBI+ a la façana de l’Ajuntament i de l’edifici Tossal, elaborades amb punt de ganxo per a que forme part del projecte «Tejiendo Sororidad», una iniciativa portada endavant pel col·lectiu de «Bolivianitas».

Pel que fa a la programació conjunta entre el consistori i les diverses associacions, del 8 al 28 de juny es realitzaran 21 activitats culturals, lúdic-festives, educatives i reivindicatives organitzades per diversos àmbits com el cultural, comercial o educatiu, que estaran dirigides tant al públic infantil (compta comptes i jocs) com famílies i centres educatius de Primària de Gandia: exposicions de pintura i fotografia (Consell dels Joves de Gandia i àrea d’Igualtat), projeccions de Cine Pot (departament de Cultura) i curtmetratges del MOGA (Poliqroma associació), concerts de música amb artistes importants (Consell dels Joves de Gandia), concurs de travestisme (Consell dels Joves de Gandia), presentació de llibres i activitat de «Tejiendo Sororidad» (àrea d’Igualtat, Dret a Ser) a la Biblioteca Central, recital de poesia a la plaça Major organitzat per Saforíssims Societat Literària, curs d’autodefensa (àrea d’Igualtat), concurs de comerç al Centre Històric al millor aparador decorat amb motius de l’Orgull (àrea d’Igualtat) i punt violeta a l’Alqueria Laborde amb material de conscienciació i prevenció de la violència de gènere i lgtbifòbia.

El dia 28 a la plaça Major

Per a finalitzar l’amplia programació, el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull, la plaça Major acollirà un acte institucional de l’Orgull LGTBI+, on s’hi penjarà la bandera amb els colors de l’arc de Sant Martí i es llegirà un manifest reivindicatiu.