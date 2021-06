El Real de Gandia convoca la IV Mostra de Teatre «Dimas Cucart»

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Real de Gandia ha aprovat les bases per a la participació en la IV Mostra de Teatre «Dimas Cucart», programada per a la pròxima tardor, concretament per als mesos d’octubre y novembre. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert fins el 5 de juliol de 2021.

Les bases i tota la informació adient es poden trobar a la web municipal del Real de Gandia: www.elrealdegandia.es.

Enguany, cada grup participant rebrà un ajut màxim de 600 euros de l’Ajuntament del Real. També es compta amb la col·laboració de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana. Les representacions tindran lloc a l’Auditori de la Casa de Cultura «Alcalde José Blay Espí».

Els dies i hores de representació seran inicialment els divendres a les 20.30 hores, encara que estosa horaris inicials podran estar subjectes a modificacions per l’evolució de la pandèmia.