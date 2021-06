La regidoria d’Igualtat i Diversitat de l’Ajuntament d’Oliva organitza un concert del grup The Umbrellas per reivindicar el paper de les dones en la història de la música i on també es podrà conèixer una mica la història de les artistes a les quals interpreten les protagonistes de l’actuació.

L’actuació és demà divendres 11 de juny a les 19.30 hores al pati de la Casa Maians d’Oliva amb un aforament limitat pel que hi ha que inscriure’s en agentigualtat@oliva.es

The Umbrellas és un duo acústic format per la cantant d’Oliva, Isa Monzó (veu i percussió), i Monty Peiró (veu i guitarra). Interpreten temes de Queen, Amy Whinehouse o Rihanna.