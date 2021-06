L’Ajuntament de Gandia, a través del departament de Medi Ambient i Gestió Responsable del Territori, participarà en la jornada de neteja de residus de la Marjal, programada per a demà dissabte 12 de juny. Es tracta d’una iniciativa organitzada per les entitats ecologistes Associació Eucrante, Plataforma del Serpis i Plàstic Preciós la Safor, i que té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre la contaminació del mars, oceans i llacs. El punt de trobada serà la redona del carrer Ribera Baixa de la platja de Gandia a les 9 hores.

L’activitat s’emmarca en el projecte «La cara invisible del planeta» i es realitzarà a diversos municipis de tota Espanya, entre ells Gandia, per informar sobre l’impacte que tenen els éssers humans als pulmons del planeta i per a sensibilitzar sobre l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14 de l’ONU: «Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, les mars i els recursos marins» de cara a 2030.