Compromís reclama la transferència de Rodalies davant l’abandó de l’Estat

Segons ha anunciat la formació valencianista, en els últims 10 anys s’han compromès 3.400 milions d’euros d’inversions per a la xarxa de rodalies valenciana, «dels quals només s’han executat menys de 300.000 euros, com es demostra en una xarxa que no està ni electrificada en alguns trams, no hi ha duplicitat de vies».

La campanya va comptar ahir amb la presència del diputat Joan Baldoví i del senador Carles Mulet, que van reunir a l’estació de Tavernes de la Valldigna a un bon número de càrrecs públics de les comarques de la Safor i la Marina.

«Conscients de les mancances històriques que pateix el nostre territori creiem que la solució passa per transferir les competències em matèria de transport al Govern valencià perquè puguem executar totes les inversions necessàries i imprescindibles, com el tren de la costa», diu Compromís en una nota de premsa.

A més de Baldoví y Mulet, a Tavernes van estar el secretari autonòmic Jordi Juan, l’alcalde de Tavernes Sergi González, l’alcaldessa de Xeresa Annabel Peiró, el vicealcalde de Gandia Josep Alandete, el regidors i regidores de Tavernes Josep Llàcer, Enric Chofre, Noèlia Alberola, Mónica Palomares i Encarna Mifsud, el regidor de Potries Sergi Vidal, el regidor de Guardamar de la Safor Cristóbal Aparici, la regidora de Xeraco i secretària comarcal de Compromís Jacinta Rubio, el secretari comarcal de Joves PV Compromís Dani Canet i les secretàries locals de Tavernes i Oliva, Raquel Pons i Ioana Sintimbrean.

«Nosaltres entenem que la millor manera de vertebrar i protegir el nostre territori, lluitar contra el canvi climàtic i cohesionar socialment, perquè tothom tinga les mateixes oportunitats es fa de la mà d’una xarxa de rodalies que siga extensiva a tot el territori», va dir Baldoví, i va afegir que «la mancança d’inversions per part de l’Estat és una irresponsabilitat i per això reivindiquem que se traslladen a la Generalitat les competències de Rodalies, amb la inversió que això requereix, perquè som els qui millor coneixem la situació del nostre territori i les infraestructures necessàries i podem treballar des de la realitat».

Dirigents de Compromís a nivell comarcal també han recordat que, sense tren des de Gandia cap a al sud, s’agreuja el problema que ja es patix per la manca d’un eficent transport públic per carretera, i per això critiquen que l’Administració de l’Estat no haya executat les inversions necessàries per eixamplar la línia de Rodalies cap la Marina Alta.