la gandia de 1847

L’informe apareixia en una obra de setze volums, amb el títol de Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, emparada amb el prestigi de Pascual Madoz, un advocat i erudit, encara més conegut per la seua adscripció política de liberal progressista. La seua lluita política el va portar a la presó i a l’exili a França, en més d’una ocasió, on va poder conèixer de primera mà l’aplicació de l’estadística en la descripció dels processos socials i econòmics dels països més avançats. El projecte de Madoz, sense cap suport institucional, va coordinar, des d’una oficina central, les aportacions de més d’un miler de voluntaris i aconseguir redactar i publicar l’obra entre 1845 i 1850. Tot i desconèixer el nom de l’informant o informants de Gandia, la descripció de la ciutat i el seu partit judicial, són de gran interès i poden datar-se en els primers mesos de 1846, tal com insinua alguna notícia local de la mateixa data.

De l’abundant informació que proporciona Madoz, a més de la descripció geogràfica, sempre agrada saber com era aquella ciutat encara circumscrita per les muralles del segle XVI i amb un raval exterior. La descripció dels seus edificis més notables, serà ja l’habitual en temps posteriors: la Seu, el Palau ducal i la Universitat o Escola Pia, sense oblidar les sis ermites, en especial les de Santa Anna, Sant Antoni i Sant Nicolau, al Grau. La població de la ciutat era de 5.723 habitants. El jurista Madoz no deixa d’informar sobre l’estadística criminal, inclús de les armes utilitzades en els delictes de sang. Amb precisió horària informa del correu i les diligències per a viatjar a València, tot i que exposa que tots els camins són de ferradura, excepte una carretera que procedent de Dénia, passa el riu pel pont vell d’Oliva i travessa la ciutat per seguir cap a la capital. Madoz, és a dir, el seu informant local, advertix, sobre els camins, que «el estado de todos ellos no es muy satisfactorio». Un informant d’un segle després, diria que, entre altres, la carretera d’Albaida encara era de terra.

Més enllà de la fredor estadística, el navarrés Madoz s’entusiasma amb l’esplendor de l’horta gandiana: «no hay elocuencia que baste a describir aquella amenidad, ni paraje alguno de Europa que ofrezca un espectáculo tan hermoso». Una admiració que va creixent en descriure la seua producció agrària: l’arròs, la dacsa, el blat, les garrofes, el vi, els llegums i hortalisses primerenques, els melons, les fruites i la pansa, entre moltes més espècies i collites. Entre els arbres destaquen les moreres per ser l’aliment dels cucs de seda. Precisament la indústria de la seda és de gran importància i notable capacitat exportadora. En aquella època, el futur imperi de la taronja encara era desconegut, de tal manera que les exportacions per l’embarcador del Grau eren d’arròs, ceba, garrofes, seda, cànem, fruita verda, pansa i canyamel, entre altres. D’altra banda, s’importava oli, sucre, blat, peix salat, cigrons, fesols, cotó, medicines, entre altres més productes.

Pascual Madoz pensava que la seua obra podria de ser de gran utilitat per als governs. Curiosament va ser ell mateix, com a ministre d’Hisenda en l’etapa del Bienni Progressista (1854-1856), qui va aprofitar una informació tan detallada per a fer aprovar una llei general de desamortització, és a dir, el marc legal que autoritzava la venda de les propietats d’entitats als particulars, com les dels municipis, les conegudes com a béns propis i comuns, a més de continuar amb la desamortització de béns eclesiàstics, segons el sistema de la subhasta pública. La propietat privada, el dogma fonamental de qualsevol liberalisme, va arribar a la pràctica extinció del sistema de propietat d’origen medieval. Una vegada més, el valor de la informació s’hi convertia en poder econòmic i polític, com en la nostra societat actual, on la informació és un dels actius més cotitzats per la seua capacitat de generar beneficis econòmics i de control social.