Diego Mas es DJ, director de la sala Varadero y portavoz de la asociación Gandia de Noche, creada para defender los intereses del sector a raíz de la pandemia.

¿Qué expectativas tienen para este verano?

Lógicamente será mejor que 2020, pero no será un buen verano. Muchos negocios están cubriendo gastos, sobre todo los que ofrecen música en directo.

¿Hay miedo a bailar?

En absoluto, si se pudiera, la gente se lanzaría a la pista, sobre todo la más joven. Pero me gustaría que fueran más responsables, nos está costando mucho que cumplan las normas. Por eso me parece bien que vayamos despacio, las restricciones actuales que hay hacia el sector, y que denuncien a los que las incumplan, pero también necesitamos un poco más de empatía por parte de las administraciones. Los jóvenes salen, si no es un pub, quedan en un piso o hacen botellones.

En la noche gandiense ha habido históricamente mucha rivalidad, me sorprende que ahora estén unidos en una asociación.

Hay una generación de gente joven al frente de las salas de Gandia que entiende que la competencia es buena, porque multiplica la afluencia de gente, como sucede en Ibiza. Que ya pasó la época de ponerse la zancadilla. Y necesitamos mantener la oferta de locales, para todas las edades, no sólo para veinteañeros. El ocio nocturno también es turismo. El objetivo de la asociación no sólo es defender nuestros derechos, también crear eventos, incluso solidarios, por qué no.