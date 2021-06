upg gandia. La Universitat Popular de Gandia ha recuperat l’acte de cloenda de final de curs, després d’ajornar-se per la pandèmia el de 2020. Va ser al carrer Tossal de Gandia divendres passat. A la Sala Tossal s’hi mostren també un recull dels treballs realitzats per l’alumnat La UPG va lliurar els seus reconeixements a la monitora Pino Seva, l’alumna Ifigenia Infante Suárez, la treballadora Asun Joya Oviedo i el Premi Amic per a Boro Mañó.

oliva. El grup musical The Umbrellas va oferir divendres a la Casa Maians d’Oliva un concert amb un èxit rotund d’assistència, respectant les mesures de seguretat, que reivindica el paper de la dona en la música.