Arriba a Oliva la campanya «Reciclar per a ConserMar»

Este divendres, 18 de juny, l’equip de la campanya «Reciclar per a ConserMar» s’instal·larà a la platja de Oliva per a conscienciar la ciutadania sobre els beneficis del reciclatge per al medi ambient i la importància de no abandonar els residus a les platges.

Es tracta d’una acció promoguda per la Generalitat i Ecoembes, en col·laboració amb 22 ajuntaments costaners de tota la Comunitat Valenciana, que té per objectiu fomentar la recollida selectiva dels residus d’envasos generats al voltant de les platges.

Durant tot el matí l’equip de ConserMar atendrà les persones que s’acosten, des d’un estand situat a la plaça d’Europa. L’objectiu és informar la ciutadania de la importància de no abandonar els residus a les platges i realitzar la seua separació correcta.

Els departaments de Turisme i Platges i de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Oliva col·laboren en aquesta iniciativa.