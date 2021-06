Oliva La «Gent Gran» recupera poc a poc la normalitat amb rutes i excursions gastronòmiques

L’Ajuntament d’Oliva organitza la ruta de l’arròs per a la Gent Gran de la ciutat amb visites a Bocairent, Cullera i Tavernes. La primera excurssió va reunir 55 persones per visitar el municipi de Bocairent (imatge de dalt) i tastar un deliciós plat de la Borreta de Mariola. Aquesta visita tindrà una continuació amb la visita d’un grup de persones de Bocairent a Oliva per descobrir el patrimoni cultural, històric i gastronòmic de la ciutat de la Safor. Pròximament, el mateix col·lectiu de jubilats i pensionistes d’Oliva visitarà Cullera, on tastaran una paella valenciana i després Tavernes, on es podrà menjar un arròs de vigília. Amb activitats com esta, coorganitzades per les regidories de la Gent Gran i Turisme, sembla que, poc a poc, es recupera la normalitat vital.