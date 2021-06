Oliva celebra este cap de setmana, dies 18,19 y 20 de juny, l’edició de 2021 de la Fira i Festes amb el principal objectiu de que siga totalment segura davant la situació sanitària que encara s’arrossega per la crisis del covid. Així ho va reiterar ahir mateix la regidora de Festes, Yolanda Navarro, que està treballant de valent amb tot el personal del seu departament per aplicar amb la màxima rigurositat el protocol anticovid.

L’Ajuntament d’Oliva anuncia que totes les activitats són gratuïtes, però cal inscriure’s prèviament a les xarxes socials municipals per a assistir. Els espais estaran controlats per aforaments i tindran seguretat privada perquè es complisca tota la normativa oficial. A més, s’han preparat quatre escenaris per tota la ciutat per separar el públic i evitar així que puga haver aglomeracions en un lloc concret. Els punts neuràlgics estaran ubicats al passeig Jaume I, el parc de l’Estació, el Centre Polivalent i el passeig Lluís Vives.

El programa d’activitats s’enceta hui divendres. De 17 a 22 hores al passeig Lluís Vives estarà obert el Mercat d’Artesania. Els altres actes es duran a terme al parc de l’Estacio. A les 18 hores és la inauguració oficial de la Fira i Festes amb la banda de l’Associació Artístico Musical d’Oliva i el Cor de Gòspel Modern Espai Oliva, a les 19 l’espectacle La Tournée de Barrio amb el presentador televisiu, José Manuel Parada, i els millors clàssics dels anys 70, 80 i 90 i a les 22.30 el concert del grup El Diluvi.