Piden pasos accesibles en la playa de Daimús

Entre los daños causados hace año y medio por el temporal Gloria se encuentran las rampas de acceso desde el paseo de la playa de Daimús adaptadas a personas con movilidad reducida.

Un vecino de la zona ha exigido, mediante carta remitida al ayuntamiento, que esos accesos se habiliten y asegura que no existen pasos habilitados en toda la playa. Además, denuncia que no todavía no ha recibido respuesta.

El alcalde de Daimús, sin embargo, indicó ayer a este periódico que se pusieron en contacto con el afectado, a quien transmitieron que se están dando los pasos necesarios para poder solucionar el problema y la insistencia por parte del consistorio en conseguirlo.

En primer lugar, Javier Planes asegura que sí hay un acceso habilitado para personas con movilidad reducida, concretamente en la plaza de la Barca, cerca, añade, de la vivienda donde reside la persona que ha formulado su queja.

Pero Planes reconoce que se necesita hacer más y, en ese sentido, explica que la Demarcación de Costas de València, organismo al que le correspondería llevar a cabo esa obra, no ha efectuado el trabajo que le compete.

Cuando el ayuntamiento se brindó a hacerse cargo del proyecto con sus propios fondos, entonces Costas se negó a autorizar que esas escaleras se repusieran con estructura de hormigón, al considerar que tenía efectos negativos sobre el espacio natural que son las playas. Así que no hay más opción de poner pasos accesibles de madera, aun a costa de que una tormenta los pueda arrastrar.

En ese galimatías de competencias y dejación de funciones, el alcalde asegura que hace unos días, en una reunión celebrada en la Delegación de Gobierno en València, los responsables de Costas entraron en razón y se comprometieron a una actuación provisional para garantizar la accesibilidad de las playas a todos los ciudadanos.

Como todos los años, las actuaciones en la playa de Daimús están restringidas hasta la primera semana de julio debido a las normas de Medio Ambiente que obligan a preservar los nidos de chortilejo patinegro, un ave protegida que cría en las dunas. A partir de ese momento estarán todas las rampas dispuestas.