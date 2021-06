La ridícula anécdota, que nunca debería haber salido a la luz pública, no es más que otra muestra de los procesos de intenciones habituales en el partido de Soler, que tan dueño es de oponerse a que se muestre la imagen de Lenin en la oficina de un concejal del gobierno, como Nahuel González de mantenerla donde está.

La denuncia de Soler tiene un lado cómico que recuerda a aquella escena de La vida de Brian en la que un escuadrón de romanos entra a paso ligero en una casa en busca de miembros del Frente Popular de Judea y tras un exhaustivo registro en el que no logran dar con ninguno a pesar de tenerlos al lado (uno se ha echado una sábana por encima, otro ha metido la cabeza en un cesto y en ese plan) acaban llevándose una cuchara como única presa. «¡Buen trabajo, sargento!», exclama el jefe de escuadrón, antes de desaparecer con la cuchara en la mano. Es una de las secuencias más famosas de la película de Monty Python. Si lo más escandaloso que ha podido sacar últimamente el PP local de su escrutinio al gobierno ha sido la cuchara de Lenin, eclipsando torpemente otras cuestiones en las que tiene razón (como sus críticas a la pobre política de Participación Ciudadana o que no se haya creado el Comité de Transparencia municipal anunciado hace años) y haciendo un revoltijo dogmático con todo, debería revisar sus estrategias y presentarlas en el futuro con cierto orden y sin montar el número porque así el pack entero no puede venderlo.

La acusación de Soler presenta un lado mezquino, pues no es la primera ni la segunda sino la tercera vez que Nahuel González es acosado desde el PP por vestirse de determinada forma o por situarse cerca de imágenes que el PP considera «intolerables» o en la onda del Frente Popular de Judea. No hablamos, pues, de una foto de Lenin o de lo que conviene a las instituciones sino de una siniestra tendencia venatoria que siempre apunta al mismo blanco. Lo intolerable en democracia debería ser ese insidioso espíritu policial que a fin de cuentas acaba volviéndose contra quienes lo ponen en marcha sin medida y con escaso acierto.

Si en el PP no hubiese mezclado las bebidas, la denuncia de ciertos errores del gobierno y la caza de brujas, nadie podría quitarles parte de razón, pero la ebriedad dogmática pierde siempre al partido de Soler.