entre valentia y dianium

Nosotros somos de mar y, aunque a escasos metros el macizo del Mondúver ya se presente para preludiar el inicio de una sierra, la Grossa, que se perpetúa hasta casi tierras castellanas, bien es cierto que siempre hemos mirado hacia el mar con ese desdén único con el que observa aquel que busca el sentido a nuestra existencia. Dominarla, aunque siempre deforma indomable, ha sido muy probablemente una de las mayores hazañas que ha intentado conseguir la Humanidad, y eso uno lo palpa cuando conoce a alguien que ha dedicado gran parte de su vida a faenar por su superficie.

Esto me lleva a contarles que la semana pasada tuvieron lugar las Jornadas técnicas de formación para el conocimiento del Patrimonio Cultural y Natural de Gandia, coordinadas por Marina Sanmartín, y que fue trabajo mío indagar en las profundidades (léanlo como pura comparación) de los barrios marítimos del Grau, Llavador, Molí, Venècia y Rafalcaid. Ellos, de per se, muestran un atractivo único que, envuelto de sus vicisitudes históricas, hacen que se pueda crear un producto no únicamente cultural, sino turístico, que pueda vender una marca señera que se asocie al ya consumado patrimonio local.

El mar siempre aguarda misterios, e indagando sobre él no siempre descubres sorpresas, sino que reafirmas el valor de todos aquellos que intentaron colonizarlo, siempre en vano, pero que finalmente llegaron a acuerdos meridianos para sacar de él todo aquello que nos podía ofrecer. Aquí es donde entra un lugar inhóspito, por su naturaleza preciosista, que embelesa a cualquier visitante.

Les hablo del Museu de la Mar de Manolo Estrella. Personaje Hemingwaniano sin lugar a duda, antiguo armador y conocedor del mar en cada una de sus personalidades. Hombre sólido que ha sido capaz de formar una historia marítima a base de reproducciones a escala (que no maquetas) de la evolución naval. Esta joyita se encuentra en el tinglado 15 del puerto de Gajdia y el visitante/curioso/aficionado, sin lugar a dudas, se encontrará desde veleros antiguos del viejo Egipto hasta embarcaciones utilizadas en las grandes guerras pasando por barcos de pesca del Grau, lanchas, yates, y un largo etcétera.

Así es el Grau, un enclave que por su situación siempre nos ha reservado lugares donde la Historia ha tenido un peso importante. El topónimo viene de Gradu, que venía a significar en la antigua Roma una especie de puerto sin acantilados próximos. Era el Gradu próximo a la torre Baebia Quieta que se encontraba en Daimús, y lugar de paso marítimo que unía la antigua Valentia con Dianium. Fue también aquí, por cierto, en el actual Molí de Santamaria (antiguamente de la Rábita) donde el alcaid del Bairén, Ibn Sidray, capituló con Jaume I en el 1239.

Una Historia en mayúscula, como pueden observar, que se percibe en esos efluvios de sal que sortea, hábilmente, todo aquel territorio próximo al Mediterráneo. Así que este verano, lector, relea El viejo y el mar, pasee por los barrios marítimos de Gandia y, naturalmente, visite el Museu de la Mar.