Oliva reprén enguany la Fira del Motor amb mes de 40 expositors

Oliva ha presentat en roda de premsa la XXXI Fira del Motor i Maquinària Industrial per al proper cap de setmana, concretament els dies 25, 26 i 27 de juny de 2021.

La regidoria de Comerç, Mercats i Consum, encapçalada per Yolanda Balaguer, s’encarrega d’organitzar la XXXI Fira del Motor i Maquinària Industrial d’Oliva a través de l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial, i amb el suport de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana.

La Fira del Motor tindrà lloc l’últim cap de setmana de juny, del 25 al 27, en el recinte firal a l’aire lliure del passeig d’Oliva (carrers Lluís Vives, Jaume I, Alcalde Juan Sancho i Joan Fuster). Aquest recinte estarà obert al públic en el següent horari:

El divendres, 25 de juny, la Fira obrirà de 19 a 22.30 hores. El dissabte, 26 de juny, el recinte estarà obert des de les 10 fins les 14.30 i i de 18 a 22.30 hores, mentre que el diumenge, 27 de juny, estaran vigents els mateixos horaris.

Este aparador comercial del món del motor compta amb la participació de més de 40 expositors del sector de l’automòbil, amb totes les marques d’automoció de la comarca, vehicles nous, de quilòmetre zero, d’ocasió, vehicles elèctrics i híbrids, maquinària industrial i productes i accessoris per als automòbils.

El recinte firal compta amb un espai ampli, tancat i vigilat per tal d’assegurar i controlar els aforaments i el compliment de les mesures de seguretat, aplicant els protocols anticovid com fins ara està fent-se en esta ciutat de la comarca.

A més, en l’edició d’enguany de la Fira del Motor i Maquinària Industrial d’Oliva s’ha volgut incorporar el concurs de maquetes de carretons organitzat conjuntament per els membres de les associacions del Barri del Pinet i del Raval-Gerreria. Les maquetes estaran exposades i podran ser visitades pel veïnat i visitants.

Caràcter solidari

La regidora de Comerç, Mercats i Consum també ha volgut destacar en la Fira del Motor la presència dels integrants de la Fundació Alma de Acero de Gandia, amb caràcter solidari, que exposaran una mostra clàssica de motos antigues, així com la participació d’altres associacions de caràcter benèfic, com ja és tradicional en la Fira del Motor, com ara El Bastidor, Fundació Espurna i Asmisaf, entre altres.

«Enguany s’ha sectoritzat la fira en dos trams continus del passeig per a garantir la seguretat i per a facilitar la mobilitat i acomplir la normativa sanitària, d’acord amb Salut Pública. Agrair, com sempre, la participació dels empresaris i l’esforç per seguir consolidant la Fira del Motor en el poble d’Oliva i donar suport a un sector tan important en la nostra comarca, ha comentat Yolanda Balaguer, regidora de Comerç, Mercats i Consum.