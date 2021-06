Ximo López: «S’ha perdut la por a fer comentaris homòfobs»

Ximo López, conegut també com a «LaPantodivah», és veí de Gandia i fa sis mesos va ser elegit com coordinador del Col·lectiu LGTBI de la Safor-Valldigna (CLGS). Estos dies es troba immers en la organització de les activitats amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

En una conversa amb Levante-EMV, López assegura que la situació respecte al col·lectiu LGTBI és molt particular a la Safor. Com que «som una comarca de pobles, no podem viure igual que a les grans ciutats. Molta població LGTBI de Gandia i de la comarca se n’ha d’anar fora per a poder viure en llibertat. Parle de gent que ací viu dins de l’armari i se’n va perquè no troba un oci LGTBI, ni sent que puga viure plenament i en llibertat la seua sexualitat».

Encara que a la nostra comarca els discursos d’odi de l’extrema dreta «no han calat tant com a altres», assegura que «s’ha perdut la por a fer comentaris homòfobs perquè ha vist que es tornen a acceptar socialment». En esta línia, el coordinador del CLGS denuncia la legitimitat que s’està donant «als missatges de partits com VOX per part de tots els vessants del nostre sistema». «És un discurs d’odi que atenta directament contra la Constitució però que està refrendant pels jutges i la resta de polítics».

Per aquest motiu, el col·lectiu que coordina López ha impulsat tota una sèrie d’actes durant aquest mes de l’orgull. Ara estan preparant, tant a Potries com a Almoines, una taula redona sobre la Llei Trans i uns tallers per a xiquets i xiquetes amb actuacions musicals que tindran lloc la primera setmana de juliol.

Activitats durant tot l’any

No obstant, pensen allargar les activitats durant tot l’any que ve. «Hem d’anar amb compte i fer campanyes de conscienciació perquè tampoc sabem el que pot passar en el futur», va assegurar Ximo López. Des del CLGS estan preparant programes educatius i culturals que volen presentar a la Generalitat, als ajuntaments i a diferents organitzacions.

La idea del CLGS és fer una mena «d’orgull rural» on les persones LGTBI dels pobles de la comarca participen durant tot l’any i se senten acompanyades i ajudades.

«El que volem és crear un orgull de poble per a tots els municipis de la Safor. Busquem que puguen adherir-se i llançar un conjunt d’activitats i programes comuns» va assegurar.

D’altra banda, el coordinador va obrir la porta a tots aquells que formen part del col·lectiu LGTBI que necessiten ajuda o que vulguen formar part de l’associació. A més d’invitar-les a participar en els seus programes, com per exemple el podcast El Guirigall, on parlen de cinema, activisme i comenten diferents temes LGTBI.

Un altre objectiu és recordar a Javier Abil, un jove gai que va ser assassinat al Grau l’any 2014. Per a López «és molt important que es conega el cas, per justícia moral tant amb la família com amb el pobre Javi». El ple de l’Ajuntament de Gandia va fer ahir un acte en memòria del jove assassinat.

A més a més, des de l’associació volen reivindicar la cultura drag queen com una forma de vida i no només com una forma de guanyar diners. Aquest va ser un punt fonamental del seu programa electoral. El coordinador va reclamar una matjor visibilització de col·lectius com el de les drag i el de les persones transsexuals perquè van ser elles «les que van donar inici a l’orgull».

També va manifestar que «el drag no és disfressar-se de dona per anar al festival de Pego, és un estil de vida, un col·lectiu i que cada persona puga expressar-se lliurement». En aquest sentit, va declarar que falten espais a la comarca on les drag queen puguen reivindicar-se, «no trobem llocs per a fer els nostres espectacles i ens hem d’anar a València, Madrid o Barcelona».

Per últim, el coordinador del CLGS va afegir que durant aquests sis mesos no han pogut fer tot el que volien perquè «la nova directiva va entrar amb el curs ja començat i no vam poder optar a ajudes institucionals. Ara els nostres recursos són limitats, i més amb la COVID-19, però hem vingut per a rellançar el Col·lectiu LGTBI de la Safor-Valldigna».

Javier Abil Orpegui, veí del Grau, va eixir de sa casa la nit del 4 al 5 de maig de 2014 i no va tornar.«Va ser assassinat de forma brutal en descobrir que era gai», segons la declaració institucional que ahir va aprovar el ple de l’Ajuntament de Gandia. El seu cos esquarterat va ser descobert a finals de juny de 2014 i va provocar la detenció de l’assassí i de tres còmplices.

Familiars, persones individuals i associacions com el CLGS reclamaven des d’aleshores que es reconegera públicament l’assassinat d’Abil com a víctima de l’homofòbia. Una petició que ahir va trobar resposta en forma de declaració institucional. Va ser signada per tots els grups municipals i aprovada per unanimitat.

Es va reconéixer a Javier Abil Orpegui com a víctima de l’homofòbia i s’hi va acordar dedicar-li una placa, o mural, en la seua memòria al districte del Grau i la realització d’actes i mencions anuals que facen visibles la seua condició de víctima de l’homofòbia.

